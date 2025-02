La primera vez que asistí a la mañanera fue el 23 de diciembre de 2020. López Obrador permitió que me llevara el guajolote a mi santuario y seguí yendo para tratar con él otros temas ligados con la protección de los animales. Desde entonces, fui tres o cuatro veces al año a Palacio Nacional y AMLO me dio la palabra apenas me veía en la concurrencia.

–No. A Andrés Manuel le regalaron un guajolote en Oaxaca y no sabía qué hacer con el animal en Palacio, a pesar de que eran vísperas de Navidad. La gente cercana a él no quería matar al guajolote y le expliqué a AMLO que yo tengo un pequeño santuario y me diera el guajolote para salvarlo como símbolo de su compasión por los animales.

–Me acredité en las mañaneras como corresponsal y como fotodocumentalista en 2020 durante el gobierno del presidente López Obrador. En la mañanera nunca antes se había tocado el tema de la defensa de los animales. Esperé hasta que finalmente AMLO me reconoció y dijo: Tú siempre vas a tener la palabra aquí . Como vivo en Morelos, no podía venir tan seguido a Palacio Nacional, pero hice el esfuerzo de asistir con toda la frecuencia y la pasión de la que soy capaz. Realmente entré a la mañanera no por mí, sino para salvar la vida de un guajolote.

–¿La violencia va escalando según la conducta de la familia?

–Sí, hay una escalera de la violencia que no ha sido tomada en cuenta por la sociedad. Todo eso se lo dije en la mañanera al entonces presidente López Obrador y me escuchó con mucha atención. Hablé fuerte, largo y tendido, tú me conoces, Elena, la verdad es que yo sí exageré en mis exposiciones porque necesitaba informar y convencerlo.

–¿La protección de los animales es un tema que a todo el mundo le vale?