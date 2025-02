Ángel Vargas

Domingo 9 de febrero de 2025, p. 3

A diferencia del ámbito político, el tiempo de mujeres aún no llega del todo a la música de concierto en México, asumen la directora de orquesta Mariana Martínez y la compositora Dora Vera, quienes participarán este fin de semana en el tercer programa de la temporada de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México (OFCM), la primera desde el podio, como batuta huésped, mientras la segunda mediante la interpretación de su obra Huaxyacac.

En entrevista, ambas creadoras observan que si bien en años recientes se han dado en el país importantes avances en las dinámicas y formas de operar al interior de esa disciplina artística, aún prevalecen varias inercias de corte machista y de desigualdad e inequidad de género.

En mi mundo feliz, eso no existía. Nunca tuve problema con cuestiones de género; jamás la viví, ni de niña, hasta que empecé a dirigir. Ahí me di cuenta de que sí es una realidad. Cuando escuchaba cosas de inequidad de género y de discriminación, yo decía que era falso, pero cuando comencé a dirigir me topé con que sí era cierto , señala Mariana Martínez, originaria de Jalisco, quien es la primera de las ocho mujeres que participarán con la agrupación capitalina como directoras huéspedes en esta primera temporada del año.

“Las cosas han ido cambiando, pero también creo que el machismo está muy arraigado en el inconsciente colectivo y en determinados momentos sale de manera ‘natural’. Es importante concientizar de eso a la población en general y a los músicos desde dentro; tal vez pláticas, talleres; concientizar que todos podemos tener un grado de machismo inconsciente, porque son muchas generaciones y eso se queda hasta en el código genético.

Para mí la música no tiene género y es una profesión como cualquier otra. En ella no debería siquiera de discutirse si se es hombre o mujer, como no se debate ni se cuestiona si hay una mujer médico o maestra, o un hombre profesor. La música es una profesión como cualquiera otra.