Domingo 9 de febrero de 2025, p. 2

Tranquila y orgullosa por la memoria y el reconocimiento que se tiene en México de la vida y la obra de su padre, el pintor y arquitecto Juan O’Gorman (1905-1982), María Elena O’Gorman adelantó a La Jornada su interés de donar a nuestro país el archivo personal que resguarda de aquel prominente artista, de quien este año se celebra el 120 aniversario de su nacimiento.

Tal acervo, detalla, contiene fotografías, unos 10 grabados y correspondencia personal, así como artículos sobre su trabajo y algunos otros documentos, además de una serie de pinturas originales de quien fue su esposa, la también artista y botánica estadunidense Hellen Fowler.

Tengo un baúl grande con muchas cosas; lo he revisado muy poco. Aún no sé bien qué hacer con él, pero mi intención es enviarlo a México. Pienso donarlo, porque, cuando yo muera, no sé cuál será su destino. Por eso es mejor que esté aquí, es donde debe estar , indicó la pedagoga, quien desde hace varias décadas reside en San Antonio, Texas.

Afirmó que para hacer tal cesión –la cual incluiría también el caballete del artista, el mismo que aparece en su célebre pintura Autorretrato múltiple (1950)–, solicitará la intemediación de la directora de la Fundación Espacio Nancarrow O’Gorman, la historiadora del arte Adriana Sandoval. En principio, contempla que sea a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), por ser la institución donde estudió su padre y el lugar que resguarda su obra más significativa: el mural de la Biblioteca Central, que abarca las cuatro caras externas de ese edificio.

Respecto de las pinturas de Hellen Folwer o Hellen O’Gorman, su mamá, María Elena O’Gorman precisó que son las mismas que dieron pie a un libro sobre plantas y árboles endémicos de México publicado a mediados del siglo pasado, del cual existe actualmente la propuesta de un grupo de biólogos de la UNAM, encabezados por Martí Gil, de reditarlo.

Nacida en 1956 en San Francisco, Estados Unidos, María Elena O’Gorman fue adoptada por el matrimonio formado por el muralista mexicano y la mencionada artista estadunidense cuando tenía 18 meses de nacida. Bunny, como le decían sus padres, vivió tanto en la casa de San Jerónimo como en la de Jardín 88, a unos pasos del actual museo de Rivera y Kahlo. Actualmente se encuentra de visita en México después de 20 años de ausencia. La más reciente vez que estuvo aquí fue con motivo de la celebración del centenario de Juan O’Gorman, en diciembre de 2005.

Ahora lo hace en ocasión de la muestra Todo O’Gorman Juan O’Gorman, inaugurada ayer en el Museo Universitario de Ciencias y Artes (MUCA), en Ciudad Universitaria, a través de la cual diversas instituciones públicas, de educación superior –UNAM, UAM e IPN–, la Fundación Espacio Conlon Nancarrow y artistas nacionales unen esfuerzos para festejar al pintor y arquitecto por el 120 aniversario de su nacimiento.

Posible recontrucción de la Casa Cueva

Me siento muy orgullosa por este homenaje, me da mucho gusto, es un honor. Sí siento que mi padre es muy bien valorado en México, se le reconoce como arquitecto y como artista plástico , subrayó la pedagoga ya jubilada en la entrevista con este diario.