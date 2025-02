Socióloga, demógrafa y experta en migración, alerta que ante la generación más grande de jóvenes no comparto la postura de algunos colegas de que ya desperdiciamos el momento demográfico, por el contrario, hay que buscar que tengan las oportunidades para que puedan educarse, trabajar y vivir una vida que no esté vinculada a la violencia .

▲ Durante su trayectoria, la doctora en sociología se consolidó como una de las investigadoras más influyentes en el estudio de la movilidad humana y el impacto que ésta ha tenido en América Latina y Estados Unidos. Foto Yazmín Ortega Cortés

En mi caso, no sentí que hubiera un tema de género, porque en mi campo de estudio hay más o menos la misma proporción hombres y mujeres. No tuve ningún problema en mi desarrollo académico hasta que llegué a la gestión.

Ahí me di cuenta, por ejemplo, que en el espacio de la demografía, a pesar de que había casi el mismo número de investigadoras e investigadores en ese momento, no había mujeres en cargos de dirección desde hace mucho tiempo.

–¿Hay una presión sobre las mujeres para ejercer su liderazgo desde una visión masculina?

–Hay cosas de liderazgo femenino que para mí eran naturales, pero que se veían como debilidades. Por ejemplo, cuando llegue a la presidencia del Colmex, me decían: ‘oye, no sonrías tanto. No, tienes que ser más fuerte y más ruda’. Bueno, son formas de gestión distintas. No necesariamente tienes que seguir los parámetros de las directivas masculinas en gestión.

Quiero pensar, no voy a decir que es mejor o peor, que sí son formas de autoridad distintas que se pueden ver en la forma en la que interactúas con comunidades estudiantil y de académicos; así como en el tipo de iniciativas que impulsas y en la forma en la que gestionas los espacios.

–¿Todavía enfrentan las mujeres científicas techos de cristal?

–En ciencias sociales están más o menos igual mujeres y hombres. Pero cuando ves quiénes están en las categorías más altas del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores o de los escalafones ocupacionales, las mujeres se quedan abajo.

Hay que empezar a entender qué es lo que está pasando porque uno pensaría que las mujeres en la academia de ciencias sociales estamos muy empoderadas; sin embargo, hay que conocer cuáles son esos factores que inhiben que las mujeres tengan ese crecimiento en su trayectoria académica.

–¿En el campo demográfico cuáles son los temas prioritarios?

–Primero debemos entender lo que implica territorialmente ciertos procesos en esta materia. Uno es el desplazamiento forzado interno, que apenas estamos empezando a llamar por su nombre, esto permitirá poder medirlo, ubicarlo y ver los retos que enfrenta. Además, hay una agenda de temáticas que necesitamos estudiar más y vincularlas con políticas públicas específicas y a nivel territorial.

El cambio digital ha traído otras fuentes

–¿Cómo se insertan las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial a la demografía?

–Una de las principales preocupaciones de quienes estudiamos demografía es el dato. ¿Cómo lo construyes?, ¿cómo sabemos cuántos somos?

Los demógrafos trabajamos mucho con la construcción del dato, por eso consultamos mucho los registros administrativos, las actas de nacimiento, de divorcio y matrimonio. Son nuestras fuentes tradicionales.

Pero el cambio digital ha traído otras fuentes de información que antes no existían. Hay investigaciones muy interesantes que usan Facebook.

Por ejemplo, puedes saber la movilidad de una persona dependiendo de sus conexiones en la red social: una persona primero se conecta en Nigeria, después de que abre sesión en Marruecos al subir una foto; luego en España, y tras ello ya está en Reino Unido. Ya hay estudios de movilidad que usan la telefonía celular.

Hay toda una serie de nuevas fuentes de información que nos permiten acceder a datos que antes no teníamos. Y por otro lado, tenemos con ciencia de datos, la posibilidad de procesar grandes cantidades de información en menor tiempo.