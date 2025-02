Andrea Becerril y Fabiola Martínez

Los integrantes del Comité de Evaluación del Poder Legislativo (CEPL) entregaron ayer a la mesa directiva del Senado la lista de mil 416 candidatos seleccionados y aprobados por ambas cámaras del Congreso para participar en la elección de juzgadores del próximo 1º de junio.

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, precisó que remitirá la lista, junto con la de aspirantes de los poderes Ejecutivo y Judicial, al Instituto Nacional Electoral (INE), antes del día 12, cuando vence el plazo establecido en la convocatoria para el proceso comicial extraordinario.

Expuso que la relación del CEPL se irá tal como está, pues aunque algunos aspirantes que no llegaron a la final (ya sea porque no resultaron seleccionados o no tuvieron suerte en la insaculación) se inconformaron, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estableció que los listados se quedan como están y que no se va a repetir ningún proceso de insaculación .