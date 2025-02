Lo anterior, durante la llamada conferencia matutina de los jueces, donde el magistrado Juan José Olvera López señaló que de acuerdo con la Constitución, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene la facultad de no enviar candidatos a la elección de junio, y que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó que en caso de que el Poder Judicial no presente propuestas para los cargos a ministros de la Corte, magistrados y jueces, corresponde al Senado turnar al Instituto Nacional Electoral (INE)la lista correspondiente, y serán incluidos en las boletas.

En tanto, Ruiz Márquez expuso que la indagatoria iniciada en su contra, al igual que la investigación que abrió el CJF, tiene la intención de intimidar a los jueces. Yo no tengo miedo. Mi resolución es con base en mis facultades constitucionales; está fundada y motivada; hice un estudio del caso, puse los razonamientos y los diversos argumentos. Estas situaciones me generan la impotencia de saber que estamos en un estado de derecho totalmente desconocido , expuso.

Tarea del Senado