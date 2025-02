A ellos se suma que al menos un millón 933 mil 208 migrantes de origen mexicano no tienen hijos que sean ciudadanos estadunidenses ni son beneficiarios del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), y un millón 395 mil 220 connacionales no tienen hijos ciudadanos estadunidenses menores de 18 años; mientras los beneficiarios del DACA de origen mexicano son 436 mil 300.

Deportaciones tendrán impacto en los negocios

Recordó que el impacto de incrementar sustancialmente las deportaciones de connacionales no autorizados no sólo tendrá un efecto económico y político, que generaría rechazo en diversos sectores de la sociedad estadunidense, también tendría impacto directo en muchos negocios, pues en su frontera sur, la mayoría de los consumidores son los miles de mexicanos que van todos los días a trabajar a Estados Unidos .

El especialista subrayó que 28 por ciento de los trabajadores mexicanos no autorizados trabajan en la construcción. Y entonces, ¿qué va a pasar ante los desastres como el de Los Ángeles?, ¿quién va a reconstruir las casas dañadas si no son los mexicanos?, ¿quién va a levantar las cosechas si no son los mexicanos? Incluso, creo que en la posición de Estados Unidos de no aplicar aranceles a México, también pesaron mucho las manifestaciones realizadas por miles de migrantes .

En el reporte Cómo entender el inicio de las deportaciones de Trump. (Los mexicanos que corren el mayor riesgo), elaborado por especialistas del Colef, destaca que si el gobierno de Donald Trump deportara a 2 mil migrantes por día (800 podrían ser mexicanos), sería la administración con más deportaciones en la historia moderna de Estados Unidos .