Consideró que impedir ese tráfico ilegal de armas es algo que conviene a ambas partes, por eso se requiere colaboración y trabajo coordinado para impedir que llegue la droga a Estados Unidos y las armas a México. “A ellos les debe de interesar mucho, no es un asunto de que: ‘Ay, a ver, tú me dices que el fentanilo, yo te digo que las armas’. No, no es eso, es que ambos estamos de acuerdo en que tenemos que combatir la violencia, el tráfico de drogas y el tráfico de armas”.

Al referirse al decreto de la fiscalía estadunidense, expresó sus dudas sobre los alcances del mismo: no se entiende muy bien, es un decreto general con menciones. Pero ¿en qué se va a traducir? Hay que esperar a ver qué es lo que plantean, en qué se va a traducir .

En otro orden, desestimó nuevamente la posibilidad de un incremento de elementos de la Agencia Antidrogas estadunidense (DEA, por sus siglas en inglés), porque en su caso eso requiere del aval del gobierno mexicano.

Se refirió al número de migrantes que han sido deportados a México: desde el 20 de enero a la fecha van 10 mil 964 personas, 8 mil 425 mexicanos y 2 mil 539 de otras nacionalidades.