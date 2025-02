E

l jueves, el Congreso de Morelos destituyó a Uriel Carmona Gándara como fiscal general del estado por haber cometido faltas graves y no cumplir con los requisitos de permanencia en el cargo, entre otras cosas, al haber estado vinculado a proceso por los delitos de retraso de la justicia, encubrimiento por favorecimiento y feminicidio en su modalidad de auxiliador, así como por su presunta responsabilidad en la tortura contra Luis Alberto N, alias El Diablo. En semanas recientes también se le señaló por el desvío de 40 millones de pesos y, aunque nunca se le judicializó por ello, estuvo envuelto en escándalos que por sí mismos ameritaban su remoción, como el vincular con el crimen organizado a ocho personas que fueron asesinadas mientras asistían a un velorio, la paliza propinada por sus guardaespaldas a dos jóvenes cuya única falta fue rebasar con su automóvil al convoy en que se desplazaba el ahora ex funcionario, o la manipulación del dictamen en el que una perito constataba los tocamientos sexuales padecidos por una niña de cuatro años a manos de su padre, quien es hijo de un ex subordinado suyo.

El caso que marcó su administración fue el atentado contra el comunicador e integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala, Samir Flores Soberanes, en febrero de 2019. En los seis años transcurridos desde el ataque, las investigaciones han permanecido en un absoluto estancamiento, sin avance alguno que permita disipar las sospechas de encubrimiento e incluso complicidad por parte de quienes deberían esclarecerlo. En noviembre de 2022, familiares de víctimas lo acusaron de encubrir a servidores públicos involucrados en el caso de las fosas clandestinas de Tetelcingo, donde al menos hasta 2014 la entonces procuraduría general de Morelos arrojó casi 120 cadáveres, en algunos casos sin haber realizado las diligencias debidas para identificarlos, y en otros en evidente comisión de desaparición forzada, pues los cuerpos fueron inhumados sin notificar a las familias, pese a conocerse su identidad.