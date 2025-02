Ap y Reuters

Periódico La Jornada

Sábado 8 de febrero de 2025, p. 18

Dubái. El líder supremo de Irán, el ayatola Ali Jamenei, declaró ayer que las negociaciones con Estados Unidos no son inteligentes, sabias ni honorables , luego de que el presidente Donald Trump planteó conversaciones nucleares con Teherán.