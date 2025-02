Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Sábado 8 de febrero de 2025, p. 21

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo felicitó a los diputados y diputadas de Morelos por destituir a Uriel Carmona Gándara como fiscal general del estado. Fue un periodo de múltiples atropellos y de inseguridad, dijo. Una actuación con muy pocos resultados , agregó.

En su habitual conferencia, acusó que Carmona Gándara también hizo parecer casos de feminicidio como suicidio y refirió que el anterior Congreso morelense lo protegía , lo mismo que el Poder Judicial. Hoy tiene otros amparos , advirtió.

Miren que el fiscal estuvo ahí buscando (con diputados) que no votarán (por su desafuero) , como hizo en el periodo legislativo pasado que no querían , pero cambió el Congreso, añadió, y eso es muy importante.

Ayer, la mandataria recordó la confrontación que tuvo con el ex fiscal como jefa de Gobierno de la Ciudad de México por el caso de Ariadna Fernanda -cuyo nombre no mencionó para no revictimizar -, reportada como desaparecida en la Ciudad de México y cuyo cuerpo fue encontrado en Morelos a finales de 2022.

En el Salón Tesorería de Palacio Nacional difundió dos videos: uno, donde Carmona Gándara aseguró que la joven murió por intoxicación alcohólica y subsecuente broncoaspiración, además de que la necropsia no era coincidente con un feminicidio.