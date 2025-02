Respecto al parentesco con Nidia Fabiola, aclaró que ella no es mi media hermana , aunque se apellide Blanco; pero si es media hermana de su medio hermano mayor.

El ex futbolista negó las imputaciones y agregó que lo demostrará con testigos, y con las bitácoras de Casa Morelos (residencia oficial del mandatario en turno); asimismo rechazó dejar su diputación, pero acatará lo que decida la mayoría de legisladores sobre su desafuero.

En rueda de prensa en Cuernavaca, Morelos, Blanco subrayó que él denunció por extorsión al ex fiscal Carmona ante la Fiscalía General de la República (FGR), el miércoles.

El ex gobernador y actual diputado federal de Morena, Cuauhtémoc Blanco Bravo, negó la acusación de intento de violación sexual contra Nidia Fabiola, y aseguró que el ex titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Uriel Carmona Gándara, lo intentó extorsionar con esa y otras denuncias que supuestamente tiene en su contra.

Denuncia que no aparece en los registros de la fiscalía de Morelos , la cual, refirió, interpuso “mucho antes de que apareciera la querella de Nidia. En cambio, la queja en su contra está totalmente armada .

Mencionó que como gobernador, cuando se reunía con Uriel Carmona para tratar asuntos, el ex fiscal le decía que tenía un as bajo la manga en su contra. Y resultó ser la denuncia de Nidia”.

El ex mandatario reconoció que en algún momento permitió que la mujer se quedara en la residencia oficial; pues él vivía en otra casa con su familia.

En este caso, el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados actuará conforme a la ley, y si hay elementos, nosotros no protegeremos a nadie. Pero si no los hay, no tenemos por qué condenar a personas inocentes , afirmó el coordinador de esa bancada, Ricardo Monreal.

Confirmó que la petición de desafuero ya llegó a la comisión legislativa correspondiente en San Lázaro, y consideró atinadas las declaraciones de Blanco Bravo ayer sobre el tema, en Cuernavaca.

El coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, rechazó que la remoción de Uriel Carmona tenga fines políticos o esté ligada con la solicitud de desa-fuero al ex gobernador de Morelos y descartó que desde la 4T se vaya a proteger a éste.