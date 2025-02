Rubicela Morelos Cruz

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 8 de febrero de 2025, p. 21

Cuernavaca, Mor., La gobernadora de Morelos, la morenista Margarita González Saravia, señaló que la destitución de Uriel Carmona Gándara como fiscal estatal, la cual se concretó el jueves, fue una de las promesas que hizo a la ciudadanía en el pasado proceso electoral y aseguró que la decisión no tuvo nada que ver con la solicitud de proceso de desafuero que el ex funcionario presentó el mismo día en la Cámara de Diputados contra el ex gobernador y diputado federal de Morena Cuauhtémoc Blanco Bravo.

La mandataria consideró que tal vez Carmona se sintió atrapado cuando se enteró de que ya se contaba con la mayoría de votos en el Congreso local para removerlo de su puesto y “eso fue un salvavidas que trató de usar él, una forma de presionar, es muy su estilo también.

Porque esta denuncia la tenía él desde 2023, por lo que su obligación era haberlo hecho desde entonces, y siempre la usó como una forma de chantaje; creo que fue un acto desesperado de su parte, en lugar de un acto de justicia . Recalcó que ya era importante tener una fiscalía que actuara de manera coordinada con el gobierno del estado y las fuerzas de seguridad, debido a que una de las demandas principales en la entidad es mayor seguridad pública.