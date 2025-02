“Es un espectáculo simple, como lo eran las historias que contaba mi abuela. Ella me enseñó el secreto para hacer ñoquis y pastel de manzana; recetas preciosas que utilizo sistemáticamente en mis creaciones teatrales (…) Mi abuela, que no abandonó nunca su cocina, descubrió el mundo invitando a su familia a comer. Yo preparo mis espectáculos como si fuesen historias que tienen que ser contadas mirando a los ojos del público”, anota el autor a propósito de esta obra.

A diferencia de otras propuestas de Finzi Pasca, ésta es de corte sumamente intimista, sin acrobacias ni producción intrincada. Sobre el escenario no hay más recursos escenográficos que un par de camas sobre las que penden sendos mosquiteros de tul, además de un escritorio con un banco, un ropero y un velís.

La pieza, de más de hora y media de duración, está concebida para un solo espectador, el cual es seleccionado de entre la audiencia al comienzo de la función por el autor-actor; el resto del público participará a manera de vouyerista.

Dicha persona se convertirá en el interlocutor y cómplice del personaje al que dará vida Finzi Pasca en el espectáculo: un hombre recluido en un lugar del que nunca queda claro si es un hospital o un manicomio, ni si él es un sabio, un loco o un iluminado. Él mismo incentiva la incógnita en un momento de la obra: Los genios no son los que descubren algo, sino los que hacen las preguntas fundamentales .

Ícaro transcurre entre una retahila de aparentes ocurrencias, tropezones, desvaríos y alucinaciones hilarantes en el que el personaje principal es incapaz de ponerse los pantalones, pero tiene bien fija en mente la importancia de escapar, e idea varios planes para lograrlo, a pesar de que a veces se ve paralizado por el miedo.

Aprender a volar es fácil, pero escapar no , afirma a su compañera de cuarto, que no es otra sino la persona seleccionada de entre el público, a quien le confecciona una vestimenta de alas para preparar una huida conjunta. Escapar solo no tiene sentido , afirma.

¿De qué hay que escapar? ¿De una habitación de un hospital siquiátrico sin puerta ni ventanas, de la realidad, de lo que somos o las circunstancias que vivimos? Las preguntas en la mente de quienes llenan el teatro quedan en el aire, lo mismo que una opresión en el pecho. ¿Emoción contenida?, ¿dolor?, ¿revelación? Un nudo en la garganta que se intensifica cuando el personaje interpretado por el creador suizo recuerda que los seres humanos no tenemos alas, pero sí pies para andar.