Louis Chilton

The Independent

Periódico La Jornada

Sábado 8 de febrero de 2025, p. 7

La carrera por los premios Oscar de este año nos ha proporcionado un caso de estudio en torno a la gestión de crisis de relaciones públicas, tras lo ocurrido con Emilia Pérez, de Netflix (película musical francesa en español centrada en un jefe mafioso transgénero en México), que hace un par de semanas era un rotundo éxito, pero a fines de enero se vino abajo.

Ahora, las casas de apuestas colocan a The Brutalist, la rica y ambiciosa epopeya de Brady Corbet sobre la llegada a Estados Unidos, como la favorita para llevarse a casa el premio a la Mejor película. La cinta ya era una fuerte contendiente antes de que Emilia Pérez implosionara, pero persisten las dudas sobre si un filme tan sombrío conseguirá suficiente apoyo popular: es justo asumir que la duración de 215 minutos disuadirá a algunos votantes del Oscar de siquiera verla.

La semana pasada, Variety declaró que había seis filmes con una posibilidad factible de ganar el premio; los otros eran la comedia dramática sobre trabajadoras sexuales Anora, de Sean Baker; el thriller de juego de poder papal Cónclave, el musical que agrada al público Wicked, y el filme biográfico de Timothée Chalamet sobre Bob Dylan, A Complete Unknown. Lo que esto sugiere es que nadie tiene una idea real de dónde estamos parados.

Hasta cierto punto, la incertidumbre es exactamente lo que necesitan los Oscar, después de dos temporadas de premios predecibles. En 2023, la cinta independiente multiverso Everything Everywhere All at Once, protagonizada por Michelle Yeoh, arrasó en casi todas las categorías principales, golpe que parecía casi predestinado cuando llegaron los Oscar.

Al año siguiente, Oppenheimer, de Christopher Nolan, hizo lo mismo. Fue un ganador digno, sin duda, pero dio lugar a una noche rutinaria y poco sensacional. Este año, sin embargo, los Oscar tienen un grado de incógnita en casi todas las categorías principales (salvo en Mejor actor de reparto, Kieran Culkin, de Un dolor de cabeza, puede que ya haya despejado espacio para el trofeo en su repisa).

Pero el hecho de que los resultados sean predecibles no significa que sean correctos. Emilia Pérez habría sido la ganadora menos merecedora sólo por méritos artísticos, pero los contendientes en ascenso son un grupo muy heterogéneo. La última vez que la carrera por la Mejor película estuvo tan abierta fue en 2022, cuando el afable pero absolutamente convencional drama de Apple TV+, Coda, fue anunciado como el ganador, para sorpresa de casi todos. Existe una posibilidad muy real de que algo así vuelva a suceder, si, por ejemplo, A Complete Unknown lograra la victoria, como algunos predicen ahora.