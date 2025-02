Pablo Espinosa

Sábado 8 de febrero de 2025

¿Qué puedo decir yo que no haya sido dicho ya?

La frase hizo célebre a Carlos Mundstock y es una expresión cuya genealogía se instala en la zona del cerebro donde residen las sonrisas.

¿Qué se puede decir de Les Luthiers que no se haya dicho ya?

Que tenemos una novedad bibliográfica de lujo: Les Luthiers de la L a la S, en cuya portada aparece un sello: Edición definitiva (aproximadamente) .

Son 368 páginas que se leen sin dejar de sonreír. Añaden frases que no recordábamos, cuentan anécdotas fuera del escenario, en la vida personal de cada integrante, documentan, dejan registro, hilvanan alegrías.

Leer este libro puso en movimiento mi rocola mental que empieza a girar y suenan los episodios uno a uno. Y los diálogos entre Daniel Rabinovich y Marcos Mundstock:

−Muchas veces mis alumnos me preguntan si la hermenéutica telúrica incaica trastrueca la peripatética meteórica de la filosofía aristotélica por la inicuidad fáctica de los diálogos socráticos no dogmáticos. Yo siempre les respondo que no.

−¿Que no qué?

−Que no sé.

La poencia elocuética de estos humanistas, el largor o longanismo o longitudinismo del efecto de sus gags, su inicua virtud de razonar fuera del recipiente, sus óperas con tango, sus libretos basados en una vieja leyendo ebria o en una vieja leyenda hebrea, aunque no describan bien los sexos, dos, los dos sexos, los éxodos del pueblo hebreo, su manera de rendir pleitesía a la musa de todas las musas: Ésther Píscore, conocida por los bromistas como Terpsícore, en la forma más natural de un taller literario.

−Disculpe, ¿aquí es el taller literario?

−Sí, pase usted.

−Solamente vine a dejarles este texto para que me lo compongan, ¿estará para el martes?

Antes de leer el libro Les Luthiers de la L a la S, mi mente repasa:

¿Éster Píscore?, ¿es un apellido griego? Ah, la que se casó con García: Ésther Píscore de García El Griego. Pero su mamá la llamaba por su nombre de pila, o batería: Esthercita, ven acá. Pero ella no iba, porque era díscola. Ésther la Discóbola de García.

Y llegaba el momento del recital, repasa nuestra mente toda la escena, en que Daniel Rabinovich lanzaba solos virtuosísticos increíbles: Ésther Píscore, Piscis, es tesis tisis, si es Piscis puede ser sistitis tisis sitis itis titis disípides estítipes disistis tisis… this is the pencil… is this the pencil of Ésther Píscore? No, this pencil is of Thomas Jefferson; is she cleaning the blackboard? Is she at the publicum clapping hands? Is she looking for a bus at the avenue?

Porque para reír no hace falta una reflexión sesuda, aunque por reír también se suda.

Los Niños Cantores del Tirol. Véalos. Antes de que crezcan.

Nuestra mente: El Quinteto de Vientos opus 28, también llamado El ventilador, de Johann Sebastian Mastropiero, ha sido compuesto en tres tiempos: el primero, allegro molto, el segundo andantino grazioso y el tercero allegro piachébole ma con ánimo de nostalyía meridionale sensa pérdere de vista il quiaro ralentando de le pasione humane e il fiato sémpliche de le luminose matine quando il bucheli cantábano feliche e lasciate la esperanza voi qui entrate… assai.

Mi mente rememora el pasaje de La bella y graciosa moza marchose a lavar la ropa, cuando el perro de un convento de carmelitas en las noches de luna llena se convierte en hombre, así el séptimo hijo varón de un pastor protestante en las noches de luna llena se convierte al budismo.

En el imaginario aparece uno de los grandes personajes de Les Luthiers: Yoghurtu Ngué, el joven más apuesto y hermoso de la tribu, protagonista de la pieza lutheriana de título Cartas de color.

Todo eso piensa uno cuando comienza a leer el libro que hoy recomendamos y que puede conseguir en la Librería de La Jornada y en las Cafebrerías El Péndulo.

La presente edición es novedad bibliográfica porque ya es un libro diferente al original, que se publicó en 1991 en Argentina, bajo la autoría de Daniel Samper, el lutherólogo número uno del orbe. El libro se cansó rápidamente, es decir, se agotó de inmediato, y fue inconseguible durante muchos años hasta que Samper, siempre simpático, publicó una segunda edición 16 años después.