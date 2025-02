Reyes Martínez Torrijos

La escritora y ensayista Bárbara Jacobs abandonó su interés de ser médica cuando fue invitada a un anfiteatro universitario y vio a un fallecido cuyos restos no habían sido reclamados. Me dio muchísima ternura. Después de ver a este joven; medicina, ni madres .

Durante la presentación de su libro más reciente, De la mano a la luz, en la sede de Ediciones Era, sello que publica la obra, realizada la noche del pasado jueves, la también traductora dijo que desde adolescente quería ser doctora, pero cuando fue a la facultad de la Universidad Nacional Autónoma de México y vio el cadáver de esa persona, “me impresionó tanto que decidí: ‘no voy a ser médica para nada”.

La ganadora del Premio Xavier Villaurrutia 1987 por la novela Las hojas muertas refirió que hablaba con el cuerpo: ¿Cómo estás aquí?, le tocaba su mano, lo besaba. Por suerte no había nadie más. Era guapísimo. ¿Por qué está aquí, solito? Su madre no te vino a reclamar. Después de ver a este joven, me metí a sicología. Pude mucho con ella. La sicología se parece más a la vida que la medicina .

Enseguida, recordó que la primera vez que fui a la casa de Tito Monterroso (quien luego fue su cónyuge), lo primero que vi en su librero fue una cara. Estuve investigando qué era ese rostro, y era de una tumba. No sé si representaba al muerto o qué .

De la carrera que acometió se tituló con una tesis sobre la risa. Es chistoso, ¿no? , comentó la autora.