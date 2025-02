Finalmente, el programa cambió, y en los primeros 40 minutos tocó fragmentos de los cuatro nocturnos y una parte del Adagio. Fueron instantes de gran belleza interpretativa, en los que también se percibió que Mehldau quería ir más allá y dejar que sus manos bailaran en su instrumento con su habitual torrente volcánico. Lo que no le impidió explicar de forma pedagógica, casi como un profesor de escuela, por qué había decidido acercarse a Fauré, que ve como figura puente entre el Romanticismo alemán de Schumann y Brahms. Es fácil percibir un parentesco armónico, en particular entre Brahms y Fauré , afirmó ante un público atento.

Tras una pausa de 20 minutos, Mehldau culminó la segunda parte del concierto, lo cual provocó el éxtasis en el auditorio que le pidió hasta en cinco ocasiones que volviera y les regalara unos minutos más de magia. Y así lo hizo sin remilgar. Lo que permitió que cubriera con su manto virtuoso todos los recovecos de la música, y le permitió enlazar fragmentos de Bach y sus Variaciones Goldberg, la Misa solemne de Beethoven con canciones más recientes, como la de Arthur Hamilton, Cry Me A River, que relata el dolor del pueblo negro a lo largo y ancho del río Misisipi, o con una de las canciones de los Beatles y de McCartney que le gusta reinterpretar con su piano, Your Mother Should Know. Y así, hasta que poco a poco, y después de cinco bises, Mehldau puso fin a la magia y se perdió detrás del escenario, después de haber dejado a su público más cautivado que nunca con su genialidad.