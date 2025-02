Debido a su estado de salud, Kahlo dejó de dar clases en la sede de La Esmeralda. Según Estrada, a su maestra no le gustaba ir a la ciudad . En su casa de Coyoacán tenía un jardín muy grande, con muchos perros mexicanos y alemanes; más de 10 .

−Enseñaba dibujo y pintura. Llegaba a la escuela y decía: ponte a dibujar lo que quieras . Era entusiasta de que pintáramos lo que quisiéramos. No había límite. Los viernes preguntaba, ¿qué hicieron? , y era cuando hacía observaciones. Cada quien iba a hacer lo que quería, pero aprendía a hacerlo.

Lúcido, tranquilo, con ánimo para platicar, don Arturo recibe a La Jornada en su casa, en el sur de la Ciudad de México. Jubilado como maestro de La Esmerada desde 1988, escuela que también dirigió entre 1983 y 1985, actualmente no trabaja en algún proyecto en concreto, aunque siempre pienso en lo que voy a hacer .

Nací pintor, nunca quise hacer otra cosa; la familia me alentaba , externa el muralista y docente Arturo Estrada Hernández, quien cumplirá 100 años el 30 de julio.

De todos sus alumnos, sólo cuatro se decidieron por seguirla a Coyoacán: Guillermo Monroy, Arturo García Bustos, Fanny Rabel y Arturo Estrada. En esa época, los papás de uno le daban para que tomara una torta al mediodía. Frida se dio cuenta; entonces, a las 12 horas, nos daba una torta de frijoles y un refresco de cola . Estrada siempre fue cercano a la familia Kahlo Rivera; incluso, hasta la fecha .

El muralismo nunca morirá

En los inicios de su profesión, Estrada se orientó más hacia el mural, aunque reconoce que pocos se interesaron por esa corriente pictórica. En el salón de clases se hicieron algunos trabajos murales”. Kahlo fue el conducto para que sus alumnos los elaboraran en unos lavaderos públicos que había por el barrio de La Conchita. Consiguió que pintaran la fachada de la pulquería La Rosita, primero, en 1943, y luego en 1945: Frida era una promotora entusiasta de decoraciones como ésas, y de que los temas tuvieran que ver con la vida del pueblo .

Arturo Estrada también pintó un mural en lo que fue el hotel Posada del Sol, ubicado en la avenida Niños Héroes, hoy propiedad del Gobierno de la Ciudad de México. “El dueño, un arquitecto, invitó a Frida y a Diego; sin embargo, ella dijo: ‘sí voy, pero con mis alumnos’. Finalmente, Frida no pintó”. El mural se titula Baile de tehuanas (1946). Se piensa que aún existe, aunque el inmueble está cerrado y no hay acceso.

Desde la escuela, Estrada expresó su interés por viajar a Yucatán. Al recibir su certificado de estudios de la Enpeg, la dirección del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura lo premió con un viaje con el fin de estudiar la cultura maya en la península.

A pregunta expresa, Estrada asegura que el muralismo no va a morir nunca . Su ejecución se volvió más fácil con el empleo de pinturas acrílicas, en vez del fresco o el óleo. La temática también cambió: En la escuela siempre se hablaba de pintura mural con críticas al gobierno . Como miembro del Partido Comunista, Estrada asistía a sus reuniones en las que se orientaba al respecto . Por ejemplo, el presidente dijo algo que no cumplió... vamos a pintarlo; no obstante, había que ver cómo expresarlo. Se trataba de captar el momento .

Entre su obra mural destacan: El aire (1953), realizado en mosaico de piedra para el muro exterior del edificio de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, dañado en los terremotos de 1985 y de 2017; La vida religiosa entre los mixtecos (1964), en la sala Etnografía de Oaxaca, en el Museo Nacional de Antropología, y Medicina antigua y contemporánea para una vida mejor (1988), en la línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Su mural Mendoza hoy, en la Casa de la Cultura, en Cuautla, Morelos, en su momento fue parcialmente destruido; sin embargo, se recuperó y restauró en 2007.

Como director de La Esmeralda, Estrada pugnó por que la escuela tuviera otro nivel al otorgar el título de licenciatura.

−¿Qué pesa más: la vocación o el talento?

−Las ganas... y las circunstancias.