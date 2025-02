Jessica Xantomila y Jared Laureles

Periódico La Jornada

Viernes 7 de febrero de 2025, p. 5

En las tres semanas que lleva la administración del presidente estadunidense Donald Trump, las deportaciones realizadas por su gobierno han sido sobre todo de personas migrantes que tenían algún proceso judicial, ya sea que estuvieran en un centro de detención o no, y de indocumentados que fueron aprehendidos en redadas en sus lugares de trabajo, de acuerdo con un balance de Fuerza Migrante, movimiento binacional México-Estados Unidos. No obstante, también se han detectado aprehensiones en áreas de conjuntos habitacionales, como sucedió el miércoles pasado en Denver, Colorado, donde agentes del Departamento de Seguridad Nacional y del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas allanaron edificios de apartamentos buscando a presuntos integrantes del cártel Tren de Aragua. De acuerdo con medios locales, no se pudo comprobar que los detenidos fueran parte del grupo criminal. Ante el incremento de vigilancia latinos, han creado redes en WhatsApp y Facebook para alertarse de los operativos contra migrante y así evitar la zona. En ellos, comentan el lugar en donde observaron presencia de agentes migratorios y si hubo detenidos.