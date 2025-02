Lilian Hernández y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Viernes 7 de febrero de 2025, p. 4

Los errores cometidos en el Senado durante las insaculaciones de los aspirantes a diversos cargos del Poder Judicial que estaban en los listados finales de idoneidad, rebotaron en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el cual resolvió más de 400 impugnaciones sobre este proceso.

Ayer, en la sesión pública, el pleno de la Sala Superior analizó y debatió el alud de juicios de inconformidad que llegaron el pasado fin de semana, los que, en su mayoría, dictaminó que eran improcedentes por inviabilidad de efectos o por haber sido presentados con errores y de manera extemporánea.

Sin embargo, en determinados casos ordenó al Senado hacer correcciones, pues se equivocó al asignar candidaturas que no fueron las solicitadas por los concursantes, sorteó a aspirantes que por ser los únicos en la lista ya no tenían que pasar por la insaculación y en otros no incluyó la tercera dupla que estaba contemplada en las listas finales.

Tras la serie de fallas cometidas por la Cámara durante el proceso de insaculación del pasado 30 y 31 de enero, el TEPJF dio la razón en ciertos casos a las personas inconformes; sin embargo, fuentes del mismo tribunal señalaron que las listas finales no sufrirán cambios, porque los comités de evaluación ya concluyeron su trabajo y no hay manera de que hagan los ajustes.

Pese a ello, ayer la Sala Superior evidenció anomalías en la insaculación, a tal grado que se asignaron candidaturas erróneas o no solicitadas por aspirantes con idoneidad.

Ejemplo de ello fue que el pleno resolvió en un asunto vincular a la mesa directiva del Senado porque una aspirante al cargo de jueza de distrito en materia laboral federal de asuntos individuales del decimosegundo circuito, no debió ser materia de insaculación porque la actora (Paloma Zamora Insunza) era la única mujer aspirante a ese cargo. Además, fue indebido que se insaculara a María del Pilar Rueda como aspirante a ese mismo cargo, pues ella se registró para el de jueza de distrito en materia laboral federal, pero en el primer circuito .