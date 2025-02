Al leer la nota Nada puede hacer México y Canadá para frenar aranceles (La Jornada, 1/2/25) me vino a la mente el hallazgo del meteorólogo y matemático Edward Lorenz (1972), que esencialmente dice: cuando se efectúan pequeños cambios en las condiciones iniciales en un modelo que simula artificialmente la dinámica del clima, se producen efectos catastróficos en el comportamiento del clima. Una ligera lluvia se puede convertir en un huracán por el aleteo de una gaviota.

Con tan sólo unos días en la presidencia de Estados Unidos, ha puesto paranoico al mundo y la estructura del sistema capitalista. La expulsión de migrantes que, obvio, no dará abasto ni utilizando Guantánamo y El Salvador como campos de concentración nazis, ni los aberrantes aranceles a todos los dioses y al mismísimo Satanás, que ya se llevó el primer quemón recule, parcial, con la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, ¡bien! y China le marca el terreno del nuevo orden mundial bateando cuadrangulares a todos sus lances, igual, el mundo entero rechaza su insolencia cruel, apapachando al magnicida Benjamin Netanyahu y muestra el verdadero motivo e interés del genocidio en Gaza, del que Washington tomará control de ahí y echará a los sobrevivientes palestinos para hacer la Costa Azul de Medio Oriente . Ya develado tal eslabón, urge a la humanidad purgar y reconstituir el ADN, es la última oportunidad.

Llegó el momento de bajar la cortina; todas las ciencias, todos los dioses, ley sin justicia, crimen sin castigo, pecado original, real mito y verdadera mentira, por fin, he aquí al eslabón perdido que exhibe toda la miseria humana, no estaba loco, sino necrosado, el traumatizado engendro del rencor, odio y crimen a toda forma de vida, el vacuo colérico de Donald Trump.

A nuestro juicio, este descubrimiento es susceptible de extrapolarse a un sistema económico. Es decir, alterar o modificar parámetros en un modelo acarrea consecuencias impredecibles en él, por ejemplo, movimientos sociales que desestabilicen dicha dinámica. La creencia arraigada en aquel tiempo era que hacer pequeños cambios en las condiciones iniciales no producen efectos importantes. Así podían ser desechados.

Por supuesto, como la irracionalidad no opera o cree en la ciencia, y mucho menos en la teoría del caos, su aleteo no perturbará de manera significativa a la sociedad estadunidense. Finalmente, los intelectuales orgánicos y el poder mediático, entre otros, aún no se han percatado que la locura de Trump acelerará más el declive del imperio estadunidense.

Juan Estrada

Solicita ayuda del Gobierno de la CDMX

Clara Brugada Medina, jefa de Gobierno de la Ciudad de México:

El que suscribe, Rodolfo Payán Rentería, solicita su pronta y exhaustiva intervención a fin de evitar una grave violación a mis derechos humanos, con el peligro de ver perdida mi libertad y de crear un precedente en contra de la clase trabajadora en su conjunto al violentar la Ley Federal del Trabajo.

En 2010 demandé a la empresa DMG Mori, de capital japonés-alemán, por negarse a pagar comisiones por la venta de máquinas de alta tecnología. El juicio laboral llegó a la SCJN, donde el ministro Laynez Potisek en dos ocasiones violó flagrantemente el estado de derecho en favor de la compañía. En el proceso el representante legal presentó una demanda penal por fraude procesal. Lo novedoso es que después de que obtuve el no ejercicio de la acción penal, éste fue revocado por medio de una trama entre los litigantes y las fiscalías de investigación territoriales 8 y posteriormente por la 7. En esta trama , que tengo totalmente documentada y al margen del conocimiento de la titular de la Fiscalía General, me vincularon a proceso.

En mi defensa acudí a audiencia pública en la jefatura de Gobierno y con oficio DGAGDC/AP-01832/10/2023 se dieron indicaciones a la FGJ-CDMX para que atendiera mi asunto y diera una respuesta. Me recomendaron presentar una denuncia de hechos en la Unidad de Asuntos Internos –expediente terminación 4267/12-2023–, de fecha 28 noviembre 2023. Esta denuncia nunca fue resuelta.

Rodolfo Payán Rentería