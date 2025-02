Durante su audiencia de confirmación, Bessent criticó las políticas de sanciones del gobierno del ex presidente Joe Biden y pidió que Estados Unidos tenga un régimen de sanciones más sólido , incluso a entidades iraníes y rusas y al petróleo.

El régimen iraní sigue centrado en aprovechar sus ingresos petroleros para financiar el desarrollo de su programa nuclear, producir sus mortales misiles balísticos y vehículos aéreos no tripulados, así como apoyar a los grupos terroristas indirectos en la región , sostuvo el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado de prensa.

El martes, durante la firma de una orden ejecutiva que exige al gobierno federal imponer presión máxima sobre Teherán, el presidente Donald Trump aseguró a los periodistas: veremos si podemos organizar o negociar un acuerdo con Irán. No queremos ser duros con esa nación. No queremos ser duros con nadie, pero simplemente no pueden tener una bomba nuclear .

Añadió que ha girado instrucciones a sus asesores para que aniquilen a Irán en caso de que él sea asesinado.

Desde Teherán, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, expuso: no estamos buscando armas nucleares , durante una reunión con diplomáticos extranjeros, y explicó que verificar esta cuestión es una tarea fácil .

Pezeshkian recordó que existe una fetua, o edicto religioso, del líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, que prohíbe las armas atómicas, y subrayó que la república islámica no busca esas armas porque masacrar a personas inocentes no es aceptable en la doctrina de la república islámica de Irán .

En este contexto, las autoridades de Irán presentaron su primer buque portadrones, que forma parte de la flota de la Guardia Revolucionaria.