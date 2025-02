Topete, quien también es trovador, comentó que seleccionó los temas del concierto homenaje con la finalidad de que quienes participen no repitan canciones de Silvio, “pero traté de que estuvieran sus piezas más emblemáticas y otras que se conocen poco. Los silviólogos sí dominan toda la obra de él, pero no todo el mundo. Por ejemplo, el cantautor mexicano José María Rodríguez, (uno de los participantes), cantará Desnuda y con sombrilla, Danzón para la espera y Camelot. Calle Cuatro y Adam Sánchez cantarán Playa Girón, Serenata diurna y La maza. También tocaremos Canción con sombrero, Ojalá, El unicornio, Te amaré, La muerte espera por ahí y El necio”.

Resaltó la trascendencia mundial de la pieza y poesía de Silvio Rodríguez desde entonces. “La empresa México-Cuba, Prelasa, me hizo la propuesta de realizar este espectáculo en el Teatro Bar El Vicio, y varios cantantes nos unimos para celebrar la aparición de Te doy una canción, ya que nos gusta la obra de Silvio y queremos rendirle tributo”.

▲ Los músicos Rachid López (izquierda) y Lorenzo Cisneros Topete. Foto cortesía de la producción

En el concierto, los participantes le dedicarán una canción de su autoría a Silvio Rodríguez, y serán guiados por Lorenzo Cisneros Topete y Rachid López, quienes por más de 20 años acompañaron en sus conciertos al cantante cubano como guitarras del grupo Trovarroco. Entre los invitados al homenaje figuran: Niurka Taupier, compositora e intérprete cubana; Adam Sánchez cantante del grupo mexicano Calle 4, que fusiona la trova con el son cubano junto con Chema Rodríguez.

Este concierto también celebrará el 50 aniversario del movimiento de la Nueva Trova Cubana, un fenómeno musical y cultural liderado por grandes exponentes como Pablo Milanés, Feliu Gutiérrez, Noel Nicola y otros trovadores destacados.

Topete aseveró que no se realizará ninguna declaración política porque no queremos que el asunto le reste protagonismo al tema musical. Queremos que la música trascienda el escenario y no la política .

Por último, el músico precisó: “Para nosotros la trova tradicional, el filin y la nueva trova cubana es un solo género, porque además ahora hay un movimiento de jóvenes músicos que se están abriendo camino y creemos que todo es parte de una sola cosa”.

El concierto homenaje Te doy una canción se presenta hoy a las 21:30 horas, en el Teatro Bar El Vicio (Madrid 13, colonia Del Carmen, Coyoacán). Los boletos se pueden adquirir en el sitio: http://sonvictedoyunacancion.boletopolis.com/ o reserve sus lugares en el WhatsApp de El Vicio: 55-3753-3529.