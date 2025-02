Prensa Latina

Periódico La Jornada

Viernes 7 de febrero de 2025, p. 8

Kingston. One Love, un amor único y perdurable le profresan hoy más que nunca los fanáticos al rey del reggae, el ídolo jamaicano Bob Marley, quien ayer habría cumplido 80 años.

Robert Nesta Marley nació el 6 de febrero de 1945, en la localidad de Nine Mile, y falleció a los 36 años en Miami, luego de luchar durante meses contra el cáncer.

Pero desde la pequeña isla caribeña que lo vio nacer, este artista caló hondo en los corazones de millones de personas en el mundo, con canciones y melodías que buscaban generar conciencia social sobre diferentes problemáticas como el racismo, la paz, la pobreza y la justicia social.

Marley comenzó desde temprana edad a componer canciones y a tocar diferentes instrumentos como la guitarra, el piano, el saxofón y la armónica.

Las reseñas destacan que durante su corta carrera, lanzó 18 álbumes, marcados por sus mensajes alegres y de amor, que contrastaban con una realidad de conflictos sociales y raciales en el mundo.

Entre sus mayores éxitos resaltan composiciones que hoy día son himnos: No Woman, No Cry, Jamming, I Shot The Sheriff, Three Little Birds y Could You Be Loved.

Tuvo numerosa descendencia y entre sus logros, gracias a su extensa obra e impacto social, fue premiado con la Medalla de la Paz de la Organización de Naciones Unidas en 1978.

El reggae, género en que Marley ostenta la corona de rey intérprete, es de Jamaica y cobró especial relevancia en la segunda mitad de la década de los años setenta del siglo XX.