Madrid. Las compañeras de Jenni Hermoso en la selección de España corroboraron ayer su relato de que se sentía angustiada y enfadada por el beso no consensuado que le dio Luis Rubiales, ex presidente de la Real Federación Española de Futbol, tras ganar el Mundial Femenil 2023. Las declaraciones son parte del juicio que enfrenta el ex directivo por agresión sexual.

La mediocampista Alexia Putellas, integrante del Barcelona, contó cómo Hermoso lloró en el vuelo de regreso a España desde Australia, porque Rubiales supuestamente intentó hacer que grabara un video con él para respaldarlo ante las críticas.

(Jenni) nos explica que (Rubiales) no paraba de relatarle los hechos como si ella no lo hubiera vivido en primera persona, le pedía hacerlo por sus hijas, que saliera a desmentir que no había consentimiento , dijo Putellas.

Estaba enfadada y ella le decía que no hacía falta que le explicara los hechos porque lo había vivido. Que la dejaran en paz , apuntó.

Irene Paredes dijo haber sido la primera en darse cuenta de la gravedad de la situación cuando otras seleccionadas comenzaron a bromear sobre el beso mientras celebraban por la Copa del Mundo.