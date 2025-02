▲ El título será lanzado en España y América Latina con el sello Random House. Aquí, la portada. Foto Europa Press

Se trata de conversaciones que fueron fundamentales para que Didion comprendiera en profundidad los temas que desarrolló en sus brillantes obras tardías como De donde soy, El año del pensamiento mágico y Noches azules.

La escritora, quien nació en Sacramento, California, en 1934, se graduó en la Universidad de Berkeley en 1956; luego se mudó a Nueva York y comenzó a trabajar para Vogue, donde ejerció de editora y crítica de cine, además de periodista y escritora. Publicó su primera novela, Río revuelto, en 1963; otras de sus novelas son Según venga el juego (1970), Una liturgia común (1977), Democracy (1984) y Su último deseo (1996).

Su primer volumen de ensayos, Arrastrarse hacia Belén, se lanzó en 1968, y el segundo, El álbum blanco, en 1979. Luego vinieron Salvador (1983), Después de Henry (1992), Political Fictions (2001), De donde soy (2003), We Tell Ourselves Stories In Order To Live (2006), Noches azules (2011), Sur y oeste (2017) y Lo que quiero decir (2021), todas, obras de no ficción. Su memoir El año del pensamiento mágico ganó el National Book Award en la categoría de no ficción, en 2005.

En 2013, Didion recibió la Medalla Nacional de Humanidades de manos del entonces presidente, Barack Obama, y el Premio a la Trayectoria del PEN Center USA.