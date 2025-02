Ángel Vargas

En vísperas de sus 81 años, que cumplirá mañana, lo primero que viene a la mente a Sebastião Salgado es compararse con uno de esos antiguos relojes despertadores de cuerda cuando se le pregunta cómo ha logrado preservar su integridad física y salud después de más de medio siglo de documentar guerras, revoluciones, golpes de Estado, crisis humanitarias y catástrofes naturales, así como algunos de los sitios más vírgenes del planeta.

Un periplo de vida y profesional que lo ha llevado por más de 130 países para documentar las condiciones naturales más extremas, desde los cruentos fríos de Siberia y la Antártida, con temperaturas de hasta 50 grados bajo cero, hasta lugares inhóspitos para toda forma de vida, como el desierto de Kuwait en llamas, donde perdió en gran medida la audición, cuenta, debido a las explosiones de los pozos petrolíferos incendiados tras la guerra del Golfo.

Soy como uno de esos antiguos relojes que despertaba, marcaba la hora, lo tomaba entre mis manos y lo veía descompuesto al tiempo que me preguntaba cómo es que esta mierda funciona todo roto. Tengo dos operaciones en la rodilla y otra en el tendón de Aquiles, el tendón derecho y el izquierdo de la espalda; he sufrido muchos accidentes. Pero estoy muy feliz de estar aquí; he tenido mucha suerte , responde el fotógrafo brasileño (Minas Gerais, 1944), mientras sonríe de forma cómplice.

Considerado uno de los exponentes más insignes de la fotografía documental y el fotoperiodismo de todos los tiempos, Sebastião Salgado se encuentra en la Ciudad de México junto con su esposa, Lélia Wanick. Viajaron desde Francia, donde residen, para supervisar el montaje de la exposición Amazônia, que se presentará a partir de hoy en el Museo Nacional de Antropología, después de itinerar en París, Roma, Madrid, Barcelona, Londres, Milán, Sao Paulo y Los Ángeles, entre otras capitales.

El célebre fotógrafo charla con La Jornada a propósito de esa muestra, que reúne más de 200 imágenes, así como una serie de proyecciones de video sobre la selva tropical más grande de la Tierra. Es una plática de más de 40 minutos que él comienza declarando que uno de los días más felices de su vida fue cuando cumplió 80 años: Fue un regalo muy grande, porque logré llegar hasta allí y estoy vivo. En los cuatro años que pasé en la agencia Gamma éramos 12 fotógrafos, de los cuales cuatro fueron asesinados en la guerra, y yo, por fortuna, sigo aquí .

Feliz de estar de regreso en México –que dice ha recorrido por completo y conoce muy bien, desde la Sierra Tarahumara y las montañas oaxaqueñas hasta ambas fronteras y los Altos de Chiapas, este último lugar tras la irrupción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994, al lado del fotógrafo mexicano Raúl Ortega, en ese entonces colaborador de este diario–, se asume afortunado por su existencia y asegura que, si tuviera de nuevo 22 años y debiera elegir su camino, tomaría el mismo.

Ha sido una vida que me ha dado gran placer. He visto cosas colosales , afirma, para luego aclarar que también ha atestiguado y capturado con su cámara algunos de los pasajes más dolorosos y cruentos de la humanidad en el pasado medio siglo, como guerras, genocidios, desplazamientos humanos, hambrunas y la irracional sobrexplotación del sistema capitalista.

He visto todo. He visto cosas terribles en Ruanda, también en la ex Yugoslavia; salí enfermo de ello, mal física y sicológicamente, y abandoné la fotografía, no quería fotografiar nunca más. Tenía vergüenza de ser parte de la especie humana, porque nunca vi una especie tan violenta. Volví a Brasil. En el momento en que mi papá y mi mamá envejecieron, nos dieron la hacienda donde nací y crecí, y me transformé en trabajador de la tierra. Planté hierba para el ganado hasta el momento en que vi que no era yo persona de campo, como tampoco mi mujer, y ella tuvo la idea de plantar una floresta. Dentro de la exposición hay un capítulo dedicado a ese proyecto (el Instituto Terra), en el cual tenemos hoy día más de 3 millones de árboles plantados; hemos hecho una floresta maravillosa , refiere.

Ante el éxito de esa iniciativa, decidió retomar la fotografía y desarrollar el proyecto Génesis, para rendir homenaje gráfico a la vida natural del mundo. Durante ocho años, recorrió 32 países, del Ártico a la Antártica, creando un cuerpo de trabajo que después se transformó en el libro y la exposición homónimos.

Ha sido una vida rica en la que he visto las cosas más terribles; pero, como se observa ahora en México en esta exposición, también he visto el paraíso y lo he fotografiado. La Amazonia es el paraíso en la Tierra. Las cosas más sublimes que cualquiera puede imaginar están en esa gran floresta del planeta, con tribus aisladas de una calidad de vida y humana sin igual, en una relación con la naturaleza fantástica , sostiene.

Allí viví en el paraíso, pero no ha sido sencillo entrar a ese espacio, que es inmenso y de muy difícil comunicación. Pasé siete años en el Amazonas yendo y volviendo; hice 58 reportajes en igual número de viajes para completar este trabajo. Ha sido un placer inmenso.

De mirar oceánico, no sólo por el azul de sus ojos, coronados por unas prominentes cejas, sino por esa profundidad con la que escudriña al observar, comparte su convicción de que aún es posible revertir el daño causado a la naturaleza y nuestro entorno. Por ejemplo, menciona el citado proyecto emprendido en la hacienda cedida por sus padres, donde en 27 años ha logrado reforestar y recuperar un terreno erosionado e infértil, lo cual dio pie al Instituto Terra.

Es posible reconstruir el planeta, si en verdad queremos. Soy sólo un fotógrafo, no soy rico; mi mujer es una diseñadora que ha creado esta exposición y proyecta todos mis libros, pero teníamos una tierra completamente degradada, como todas las de mi región, y la hemos transformado también en un paraíso. Hemos plantado hasta hoy en torno de 3 millones 400 mil árboles; tenemos de vuelta 173 especies de pájaros, así como monos y jaguares, y todo ha venido por sí mismo. Pienso que, si queremos sobrevivir, tenemos que hacer lo que estamos haciendo ahí. Para nosotros, es un modelo para reconstruir nuestro mundo , asienta.