Esto, al afirmar que se han observado brotes de violencia por el incremento de la población migrante, así como un aumento de los delitos en los que están relacionadas personas de Centro y Sudamérica, principalmente, además de la presencia de personas que han llegado de países como Pakistán y Siria, que no hemos sabido identificar qué hacen en México .

Torres, al presentar el punto al pleno, refirió que de septiembre de 2023 al cierre de 2024 fueron detenidos por diversos delitos 318 extranjeros, principalmente de Centro y Sudamérica, y consideró necesario poner el ojo muy atento a personas que no son mexicanas , al advertir que han llegado personas de países como Pakistán, Siria y otras partes del mundo que no hemos sabido identificar qué hacen en México y que no quisiéramos meternos en un problema más grande del crimen organizado que hoy ya tiene el país .

La diputada de Morena Brenda Fabiola Aguilar tomó la palabra para proponer a nombre de su grupo parlamentario la modificación al texto de la propuesta, luego de enumerar las acciones que los gobiernos de la República y de la Ciudad de México han implementado para dar atención a los mexicanos deportados de Estados Unidos, así como a las personas en situación de tránsito en territorio nacional.