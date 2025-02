C

ronistas y otros agentes difundían la idea de Monterrey como una ciudad alhajada por un paisaje natural y urbano al que ceñían sus montañas y le aportaban frescura y salud sus bosques y cursos de agua por doquier. Así se mantuvo desde mediados del siglo XIX hasta un siglo después.

Los primeros cambios citadinos se empezaron a notar con los inicios de su industrialización (asentamientos de campesinos trasterrados en núcleos de población cerca de las fábricas, pero socialmente lejos de sus dueños). Pronto Monterrey ganaría el sobrenombre de la Chicago de México o el Pittsburgh del país. Gracias al porfiriato y su prolongación paralela en el gobierno de Bernardo Reyes, los miembros de la élite regiomontana mantuvieron una influencia económica determinante en los capitales de la ciudad , dirá Alex Saragoza ( The Monterrey Elite and the Mexican State).

Esa influencia se tradujo en el imprimátur a las características urbanas, sociales y culturales de la capital de Nuevo León bajo el sello y los intereses de la élite empresarial en un considerable periodo que abarca casi siglo y medio.

Por tanto, esa élite es la responsable de que sus industrias intoxiquen a la población del área metropolitana de Monterrey (AMM); de que el crecimiento urbano sea acromegálico y desordenado; de que los recursos naturales, como el agua y la tierra, falten a la gran mayoría de la población, mientras a ellos les sobra. Responsables también de que la salud, la educación, la vivienda y la transportación sean precarias por la insuficiencia y mal funcionamiento de los servicios que los prestan y las políticas estatales que los diseñan.

Tal responsabilidad se deriva de que no hay gobierno estatal ni municipal de las ciudades más importantes, hoy conurbadas en torno al eje Monterrey-San Pedro, que no haya dependido de su voluntad o de la capacidad determinante con el gobierno federal o con los partidos dominantes (antes PRI o PAN y ahora Movimiento Ciudadano) para negociar candidaturas y cargos de elección popular .

La gran mayoría social es la que padece sus imposiciones en favor de la acumulación de riqueza, que es la que les sirve a los industriales, comerciantes, constructores, especuladores financieros e inmobiliarios para comprar candidaturas y puestos públicos o bien para imponer a los individuos que representan a los poderes constituidos y políticas que respondan a sus proyectos de negocios. Aunque, para ser más objetivos, su hegemonía es introyectada por quienes toman las decisiones de gobierno y actúan como empleados que se atropellan por servirles.