Claudia Zavala pidió que no se dé por hecho el incremento de casillas hasta que se tenga el dinero en la cuenta del INE. Tras el recorte de la Cámara de Diputados al presupuesto del instituto, la previsión original era instalar 73 mil seccionales.

Dijo que si bien es correcto aprobar el modelo de casilla y otros elementos, como la impresión de la documentación comicial, aún no hay respuesta oficial , por lo que no deberían aventurar el número de casillas a instalar.

Carla Humphrey señaló que no hay respuesta formal de la Secretaría de Hacienda y, por tanto, no hay certeza que nos indique hacia dónde debe caminar este instituto .

Durante la sesión de ayer, dos consejeras advirtieron que el INE todavía no tiene el recurso adicional en su cuenta.

Anadió que el INE prevé que las casillas tendrán la suficiente capacidad para recibir la votación de toda la lista nominal; en un tipo de entre 100 y mil electores, y en la más grande, entre mil uno y 2 mil 250.

El órgano instalará también casillas especiales para ciudadanos en tránsito, donde habrá mil boletas por cada contienda, aunque en ese caso, según el lugar en el que se encuentre el elector, le dirán por cuántos cargos puede sufragar.

El modelo incluye en esta ocasión urna única ; aunque la consejera Dania Ravel propuso que hubiera dos, una para la judicial federal y otra para la local (en las 17 entidades donde eligirán a los integrantes del Poder Judicial local), esta alternativa no pasó, con el argumento de que de esta forma se evitarán cuellos de botella y confusiones.

Por primera vez, los funcionarios de casilla no contarán el sentido expresado en cada voto; sólo clasificarán las boletas por tipo de elección, contarán las depositadas en la urna e invalidarán las no utilizadas. Hubo otras propuestas; por ejemplo, que al ciudadano se le marcara o se le entintara el índice o se le devolviera su credencial hasta después de votar, a fin de evitar la práctica de robo de boletas, pero no pasaron.

