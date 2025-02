D

esquiciado, con un sonriente genocida a su lado, Donald Trump parece decidido a desatar una guerra a escala mundial, ante la ignominiosa pasividad de la comunidad de naciones y organismos supuestamente dedicados al equilibrio y la paz mundiales, que con tal actitud reivindican su condición de siervos del imperio. Con apenas 15 días al frente de la Casa Blanca, el magnate ha agredido a todos y no tiene llenadera.

Su más reciente barbaridad, que no la última, tiene a Palestina en la mira y al Estado de Israel como beneficiario, con el genocida Netanyahu a la cabeza y frotándose sus manos expansionistas. Para Trump, la solución a este conflicto histórico es sencillo, según proclama: nos adueñaremos de la franja de Gaza (en donde Israel asesinó a 47 mil palestinos e hirió a más de 100 mil) y seremos responsables de desmantelar todas las peligrosas bombas sin detonar (lanzadas por la aviación sionista) y otras armas (la mayoría de procedencia estadunidense) que hay en el lugar, nivelaremos el terreno y vamos a deshacernos de los edificios destruidos (por el ejército israelí, con el aval de Estados Unidos), a crear desarrollo económico que proporcione una cantidad ilimitada de empleos y viviendas para la gente de la zona (¿cuál?, porque pretende expulsar a los palestinos). Jordania y Egipto deben acoger a los palestinos que habitan en Gaza; nos adueñaremos del enclave costero y no creo que la gente deba volver a Gaza; Estados Unidos se hará cargo de la franja ( La Jornada).