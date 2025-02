D

icen, aterrados, algunos terroristas de la pluma y el micrófono que hay barcos y aviones enviados por Trump acechando a la República Mexicana con intenciones aviesas. Quizá es el resultado del prolongado ayuno de chayote. Comparto con ustedes las observaciones de un hombre de mar, Carlos Hu-ssong, ensenadense, fue presidente de la Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola y participante activo en su momento de la defensa contra el embargo atunero: Como sabemos, San Diego, California, es un puerto de importancia en el Pacífico para la Marina de Guerra de Estados Unidos. Los buques a que se refieren las notas, como muchos otros navíos de guerra de diversos tipos, con frecuencia se encuentran en la bahía de San Diego .

“PUEDES ESTAR DISFRUTANDO –agrega Carlos Hussong– al mediodía de un sábado soleado, de una docena de ostiones en su concha, con una copa de Sauvignon Blanc bien fría en la terraza del Fish Market, frente a la bahía, y a no mucha distancia puede estar atracado un portaviones como el que se describe en las notas. Es algo cotidiano. Además, las aguas de las costas de California y San Diego son de un volumen intenso de tráfico marítimo. Ver barcos de guerra de Estados Unidos navegando por la zona no es nada extraño. Tiene razón la Marina Armada de México, que tiene una Comandancia de Zona en Ensenada, cuando sin ninguna alarma confirma su presencia y asegura que ‘están en aguas internacionales’. Todo por aquí en calma. Todo normal. Me parece una noticia amarillista, infundada, que especula partiendo de una situación inexistente. Siendo benévolos, describen una situación fuera de contexto”. Así es, San Diego es un puerto comercial y turístico, pero alberga una base militar de Estados Unidos de enorme importancia.

