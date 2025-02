En los últimos años, los trabajadores al servicio del Estado, en particular los del sector docente, hemos demandado el apego irrestricto a la Ley de Pensiones, que indica que esta prestación, pensión o jubilación, se debe tasar en salarios mínimos y no en unidades de medida y actualización (UMA), como los burócratas federales nos han impuesto en contubernio, en su momento, con los charros sindicales y los malos representantes legislativos.

En el IPN, el tema se ha manejado con absoluta discrecionalidad, dando por resultado que haya casos de algunos ex funcionarios, y/o protegidos de autoridades superiores, que han logrado más que buenas pensiones, mientras en la mayoría de los casos, se niega a lo que por ley se tiene derecho, con el falaz argumento de que no hay recursos, lo cual es falso, de acuerdo con lo dicho por Batres.

Independientemente de los resultados de la investigación ofrecida por el director del instituto, demandamos la aplicación universal del monto de la pensión en salarios mínimos y no en UMA, así como el castigo a los culpables de la fraudulenta aplicación de los ordenamientos legales respectivos.

Planilla Blanca de pensionados y jubilados del IPN, José Guillermo del Río Zúñiga y Mauro César Enciso Barrón

Festejan 38 años de resistencia de la UPREZ

La Coordinadora Metropolitana de Luchas Sociales hace un reconocimiento y felicita por su trayectoria de organización y lucha a la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ), por 38 años en la Ciudad de México.

Sin duda, son largos años de resistencia para lograr las reivindicaciones sociales, políticas y económicas de los habitantes de esta urbe.

Larga vida para UPREZ. Salud y ¡hasta la victoria, siempre!

Teodoro Palomino, Antonio Román Hernández, Gerardo Gómez, Viviana Medina Soto, Michelle Palomino, Virginia Padilla, Alejandro Mejía, Daniel Díaz, Jovita Cruz Ortega, Jorge Yáñez, Samuel Paz, Juan Barrera, Carla Gómez, Salomón Hernández, Guadalupe Falconí, Erick Vázquez y Sonia Robles

Celebra la preservación del lago de Texcoco

Soy un ciudadano que intervine en la política activamente, y no viene al caso, cuando me retiré dejé lo público. Pero ahora no resistí la idea de preguntar a las miles de personas que estaban a favor de destruir el lago de Texcoco, humedales, etcétera para construir unas pistas: ¿Cómo les quedó el ojo? Se les vino el mundo encima.

La ONU, por medio de la Unesco, reconoce ampliamente la obra visionaria de un líder y un pueblo para preservar nuestro lago y la diversidad.

A ver si dejan trabajar, ya que bien dice el dicho: mucho ayuda el que no estorba.

Isaac Bautista Ponce

Invitación

Invitan a comentar el libro Ojos azules

Los invitamos a una sesión más de Se buscan lectores. Para comentar: Ojos azules, de Toni Morrison (Premio Nobel de Literatura 1993). Leeremos todo el libro y compartiremos nuestras impresiones por escrito. Hoy, a las 19 horas (horario de la Ciudad de México).

Zoom: https://cutt.ly/oeFlcawK

Código de acceso: galatea24

Anfitrión: Maestro David Batista. Convocan: UACM, Programa Galatea y Lectores en activo.