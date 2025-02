Stella Calloni

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 6 de febrero de 2025, p. 21

Buenos Aires. Nuevamente, el presidente ultraderechista Javier Milei sorprendió al país, aludiendo a la necesidad de defender la soberanía sanitaria al anunciar este miércoles que Argentina se retira de la Organización Mundial de la Salud (OMS) al alegar las profundas diferencias sobre la gestión sanitaria durante la pandemia del covid-19 además del impacto financiero que supone ser miembro del organismo. Ello generó una reacción inmediata de científicos, médicos, personal de salud y otras entidades que advirtieron las graves consecuencias de la decisión, sosteniendo que la medida parece haber sido tomada imitando lo actuado por su par de Estados Unidos, Donald Trump.

En sus mensajes en redes sociales, Milei responsabilizó a ese organismo de ser “ideólogos de la cuarentena cavernícola durante la pandemia del coronavirus. En los argumentos citados por el vocero presidencial, Manuel Adorni, indicó que la salida de Argentina de la OMS permitirá al gobierno mayor flexibilidad para adoptar políticas en materia de salud, y no vamos a permitir que un organismo internacional intervenga en nuestra soberanía, mucho menos en nuestra salud , poniendo en evidencia que en realidad no conoce los reglamentos de ese organismo que no interviene en las políticas de los estados ­miembros.

Consideró Milei a la cuarentena como un “delito de lesa humanidad […]. Por eso hemos decidido salir de un organismo tan nefasto y que fue el brazo ejecutor de lo que fue el mayor experimento de control social de la historia”.