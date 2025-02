Afp y Ap

Periódico La Jornada

Jueves 6 de febrero de 2025, p. 19

Washington. El gobierno del presidente estadunidense, Donald Trump, pareció dar un paso atrás ayer, después de que su plan de tomar el control de la franja de Gaza provocó un contundente rechazo en la comunidad internacional.

Un día después de que el magnate republicano dijo que Estados Unidos tomará el control de Gaza, por lo cual los palestinos se irán permanentemente a otros países , su gobierno pareció restar importancia al anuncio.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, cambió la versión y aseguró que Trump quería que los palestinos fueran reubicados temporalmente , en lugar de reasentados en países de mayoría árabe, como Egipto.

Agregó que el enclave actualmente es inhabitable y que sería “malo sugerir que la gente debería vivir en condiciones tan precarias.

El presidente no se ha comprometido a desplegar tropas sobre el terreno en Gaza , precisó Leavitt. Cuando un periodista quiso detalles, respondió: no se ha comprometido a eso todavía y añadió que Estados Unidos no financiará la reconstrucción de Gaza .