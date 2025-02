Jorge Caballero

Periódico La Jornada

Jueves 6 de febrero de 2025, p. 9

Al rapero jalisciense Sabino, hasta sentado se le nota el flow. Cuando toma el proscenio no puede ocultar el estilo, y cuando camina ondea el suelo bajo sus pies, como escribiera Salman Rushdie. De lejos, si se le mira sin fijación, aparenta más edad y si además está sobre el escenario, se le ve colosal, gigantesco. Pero al estar cerca, a escasos metros y a ras de piso, es un mozalbete, un joven que con su trabajo ha logrado llegar, él solo, al estadio GNP y atacará con sus rimas guapas este 28 de febrero.

En entrevista con La Jornada Sabino menciona: “ya me estoy saboreando el show. Es difícil que el hip hop llegue a este tipo de escenarios, pero desde hace unos años lo ves en festivales porque el consumo de la música ha cambiado. Soy de la generación de subir la música a Sound Cluod, me tocó una tecnología diferente que al Cala (vocalista del grupo Rostros Ocultos) o a José Fors (inventor y frontman de La Cuca), era muy diferente. Antes únicamente hacía reggae y asistía a los conciertos, y ahora las nueva generaciones escuchan una canción del Sabino (habla en tercera persona), luego una de Latin Mafia y terminan con una de Caifanes, entonces el público no se ha cerrado como cuando era un patinero reguecero. Esa apertura ayudó al género del hip hop, y bueno, desmarqué para crear el SabHop, por todos los géneros musicales que me gustaban y eso me ha dado un público variado”.

El músico, originario de Guadalajara, es la cara del SabHop, un nuevo estilo musical que ya forma parte del hip hop gracias a sus letras irónicas, románticas y hasta divertidas, además de sus ritmos y mezclas. Un sonido que creó más por necesidad que por puro capricho. Sabino es el nombre bajo el cual Pablo Castañeda entrega sus canciones desde 2012 con su álbum Poker. A pesar de que este epé sólo contenía cuatro tracks, marcó el inicio de su travesía musical para posteriormente publicar álbumes como Genaro presenta: este no es el disco (2018), Yin (2019); Yang y yo quería ser yo (2021), Fogateras (2022) y Perder para ganar (2023).

La explicación que da el artista sobre sus rimas que son escuchadas y coreadas por millones de sus seguidores, es que “se debe a que no tenía nada que perder. Soy diseñador gráfico y toda la vida he hecho música. Trabajando en una agencia de diseño decidí aventarme, ya que varios de mis amigos como Caloncho y Porter estaban despegando, decidí disciplinarme y toda la energía que le dedicaba al trabajo como diseñador gráfico se la destiné a la música.

“Me regresé a la casa de mi mamá, agarré chamba de freelance y a grabar videos de bodas. Así que me puse como meta hacer música, no tenía seguidores hasta que comencé a salir en periódicos por ser un güey raro sólo enchufado a un iPod donde tenía toda mi música para hacer hip hop. La estaba pasando bien y conecté con la gente, eso es lo que mantengo como esencia, ser honesto conmigo y decir lo que quiero en el momento. Claro estoy consciente de que cuanto más me escuchan tengo más responsabilidades y ahora cuido cómo decir las cosas, porque ahora hasta chavitos están en mis conciertos y quiero que un niño diga ‘yo quiero tocar la guitarra o cantar como lo está haciendo este güey.”