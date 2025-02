Se supo que si MacMahon y McGourtey hubieran declinado la invitación habrían perdido la película.

Había sido una prueba , dijo McGourtney, citando a Page: Si le hubieras dicho que no a Pangbourne, no habríamos hecho la película .

Este mes se cumple el 50 aniversario del sexto álbum de estudio de Led Zeppelin, Physical Graffiti, el primer disco lanzado bajo su nuevo sello, Swan Song Records.

Un éxito comercial y de crítica, Physical Graffiti debutó en el número uno de la lista de álbumes de Reino Unido y en el número tres en Estados Unidos, y fue promocionado con una gira y una residencia de cinco noches en Earl’s Court en Londres, esta última atrajo una audiencia total de alrededor de 85 mil fanáticos.

“Physical Graffiti fue el primer producto de Led Zeppelin en nuestro propio sello, el álbum adecuado para el momento adecuado”, declaró Page a The Independent en una entrevista de 2015, mientras celebraba el 40 aniversario del álbum. “Teníamos material que había quedado del cuarto álbum y necesitábamos ser escuchados.

“Otros habían hecho álbumes dobles y yo estaba muy interesado en hacer uno que mostrara todo lo que éramos capaces de hacer, desde los sensibles instrumentales de guitarra hasta la densidad de algo como In the Light y la urgencia de algo como In My Time of Dying. Cada tema tiene su propio carácter.”