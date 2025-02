Pacto de honor

En ese entonces se consideraba que los grupos se mataban entre sí y había un pacto de honor para respetar a los civiles. “Incluso cuando en el pueblo mataban a alguien porque había traicionado a su socio, había esta idea de ‘ni modos, le tocó, son las reglas del juego’. Se pensaba que si no quieres ver fantasmas no salgas de noche, si no quieres que tu vida pueda terminar así, no te dediques al negocio”.

El autor de Adiós, Tomasa afirma: tengo sensibilidad a las situaciones de violencia porque me tocó verlas desde muy chamaco. La situación es que nos mudamos a Culiacán para que pudiéramos seguir estudiando y para que no tuviéramos la tentación de meternos al negocio y conseguir dinero fácil. Esa fue la voluntad de mis padres, quienes sólo pudieron estudiar hasta tercero de primaria .

La novela Crónica de la lumbre comenzó a circular desde agosto del año pasado, que prácticamente coincidió con el culiacanazo en la ciudad en la que ocurre gran parte de la trama literaria, la cual quedó paralizada por la disputa de grupos criminales, donde proliferaron narcobloqueos, enfrentamientos con balaceras simultáneas, cientos de muertos y desaparecidos, cierres de escuelas y negocios.

Lo que ha ocurrido estos últimos meses es la ratificación de que ya estamos en un escenario de terror , dice Geney Beltrán, quien comenta que algunos hablan de narcopandemia. “Lamentablemente, Crónica de la lumbre se adelantó mucho”.

Sin embargo, en las páginas apenas se describen escenas violentas. Gran parte de la narración está centrada en la reconstrucción de las vidas de aquellos que han sido afectados, pero que siguen adelante. La difícil relación entre padre e hija, o la amistad poco probable entre un hombre y una mujer.

De alguna manera, “establece una diferencia frente al concepto de narconovela, que da una centralidad a los fenómenos violentos por sí solos con un carácter casi hasta cinematográfico.