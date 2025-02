Merry MacMasters

Periódico La Jornada

Jueves 6 de febrero de 2025, p. 2

En cada concierto el pianista ruso Alexander Malofeev (Moscú, 2001) busca crear un espacio personal e íntimo para invitar allí al público no sólo para que se olvide de los problemas de su vida diaria, sino para ayudar al propio músico a realizar sus sueños.

Malofeev se encuentra por primera vez en México para presentar el Festival Internacional de Piano 2025, que comienza hoy a las 20 horas, a la vez que actuará como solista con la Orquesta Filarmónica de la Universidad Nacional Autónoma de México (Ofunam), el sábado a las 20 horas, y el domingo a las 12 horas en la sala Nezahualcóyotl. Ambas actividades son organizadas por la Dirección General de Música de la UNAM.

El pianista interpretará obras de una amplia gama de compositores. Al respecto expresa: “Obviamente, para preparar un programa debo pasar horas, días y noches practicando, de modo que la conexión con cada compositor y su pieza se vuelve muy personal, porque he tocado cada nota miles de veces y en solitario.

“Los compositores son creadores, en general, para mí. No me considero creador, tampoco a otros intérpretes. Son los compositores los que nos permiten crear magia en el escenario. Los intérpretes, de alguna manera, estamos agradecidos con los compositores porque sin ellos no hay nada. Hasta en las interpretaciones más únicas hay que apreciar a los compositores. En lo personal, no sobrestimo el papel del intérprete porque todo se desarrolla sólo en hora y media. Es sólo el momento. Nada existe antes o después.

Para mí un concierto permite crear un espacio personal e íntimo que lleva al público a olvidarse de los problemas de su vida cotidiana. La música no establece un paraíso permanente, pero a lo largo de hora y media, o lo que dure el concierto, sí crea un ambiente de ensueño, en el que también puedo realizar mis propios sueños .

Cuando Malofeev toca en un lugar por primera vez, en su actuación no importa de qué país se trata, o el origen del público, porque lo imagino más como la creación de mi propio espacio, al que invito a la audiencia .

Respecto al programa de hoy, Malofeev señala su interés por explorar cosas sorpresivas e inesperadas que los compositores comparten . En la primera parte tocará Tres piezas para piano D 946, de Franz Schubert (1797-1828), y Sonata núm. 3, de Dimitri Kabalevski (1904-1987). A pesar de que apenas tienen algo en común , se percibe un optimismo que se aprecia si son interpretados en el mismo programa.