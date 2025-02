La celebración se llevará a los medios públicos por medio delpódcast Cuánticas enredando tus oídos , en que se explicará de manera sencilla cómo con la mecánica cuántica se crean dispositivos, herramientas y procesos que cambian la vida de las personas y la naturaleza. El pódcast será transmitido por Radio UNAM y se podrá retransmitir por cualquier medio que lo solicite. Se pretende que más personas se enteren por qué la mecánica cuántica es relevante.

Una vez al mes, en la Facultad de Ingeniería, se efectuará la actividad Acércate a una computadora cuántica , en la que los académicos explicarán cómo funciona ésta y cuáles son las principales ventajas respecto una convencional.

Mercedes Rodríguez Villafuerte, directora del Instituto de Física, comentó que éste y la Facultad de Ciencias “en realidad fueron los que establecieron una tradición de física teórica en el país desde la UNAM, que permeó a posteriori a diferentes instituciones educativas; fue gracias a la presencia y el trabajo arduo de muchos investigadores y profesores, entre los que destacan Marcos Moshinsky, Luis de la Peña y Ana María Cetto. Tenemos a un grupo relevante de físicos teóricos que impulsaron esta área de la ciencia desde nuestro país. Ocurrió que formaron una escuela, no sólo con la intención de realizar investigación, sino también actividades de docencia, formación de recursos humanos y la divulgación de la ciencia”.

Sin embargo, no nos hemos quedado allí. Hablamos de una tradición de más de 80 años, aunque en realidad hace unos 20 hemos incursionado en aspectos también experimentales, con la intención de impulsar la investigación que nos dirija hacia aplicaciones tecnológicas a través de técnicas cuánticas, de tal manera que no sólo hoy cubrimos una parte del desarrollo de la mecánica cuántica teórica, sino también lo tenemos desde el punto de vista experimental, transferencia de tecnología a un futuro, espero, que a corto plazo .

Juan Carlos Hidalgo Cuéllar, director del Instituto de Ciencias Físicas, ubicado en Cuernavaca, expresó interés por abordar la frontera en que la cuántica ya parece una cierta ciencia ficción . Un área de investigación que se fomenta en el instituto es la cosmología, continuó, y la cuántica en particular. Esto llama mucho la atención, no sólo de las personas expertas, sino del público en general. Quisiéramos tomar este aspecto para distinguir la cuántica de lo que pudiera ser información que no corresponde a la realidad o la ciencia .

QUANTICUM@UNAM no sólo se realizará en las instalaciones universitarias. Se prepara una serie de encuentros en los cuales integrantes de la comunidad científica de la UNAM visitarán algunos espacios públicos para impartir charlas, talleres y demostraciones.

La programación se puede consultar en https://quantum.unam.mx/.