espués del alto volumen de prevenciones, peligros, condenas y preparaciones ante la destructiva tormenta, en mucho innecesaria, se tornará a la normalidad. Si algo significará esta palabra frente a la irracionalidad grandilocuente. ¡Ganamos! Se oirá, repetidamente, por allá. Y en verdad, algo o bastante, ganó el gritón del barrio sin que su nación sufriera las inevitables consecuencias. Aunque, viéndolo por segunda ocasión, los amenazados fueron los que sacaron mayor provecho. Revisaron sus fortalezas y los muchos puntos débiles de sus modelos de gobierno y productivos para enfrentar la emergencia. Para el caso mexicano, precisar el objetivo global, atado al tratado, fue y es, el asunto primordial.

Donald Trump no salió ileso. El mundo entero le midió el agua a esos gritos, seudocorajudos, exhibió sin recato alguno las limitantes de su aparente fuerza hegemónica actual. Respecto de sus dos vecinos, ambos con excelentes resultados en sus balanzas comerciales, rebelan la incapacidad para competir sin el auxilio de un tratado que refuerce su apertura e integración. La maquinaria industrial de Estados Unidos hoy no puede sola competir con el mundo y salir airosa. La perspectiva de ir hacia una reindustrialización es una utopía. Los costos que tiene insertados son prohibitivos de cara a los que se tienen en Asia. Sus oportunidades están en la tecnología de avanzada y los servicios. Conservan un aparato financiero que, aunque inflado hasta la hipertrofia, les permite el manejo de enormes cantidades de capital. Pueden con ello apoyar financieramente numerosas y variadas aventuras constructivas. Aun considerando la indetenible propensión a la especulación que les apremia a convertirla en deuda de alguien. Tienen, además, las grandes ventajas que les otorga su moneda global. La mayoría de las transacciones internacionales siguen atadas al dólar. Pero disminuye su participación respecto a la que tenían hace sólo unos pocos años. Y esa situación es otra de sus incapacidades notorias como superpotencia coja: suponer que puede infligir severos castigos al BRICS+ por sus ambiciones de crear una moneda adicional al dólar para transacciones externas. Movimiento que no será detenido tomando en cuenta la voluntad de un creciente número de países de afiliarse a tal cometido. El banco fundado por esa asociación trabaja en tal sentido, pero, todavía en sistema Swift, les presta auxilio en sus bravatas y castigos.