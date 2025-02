“Son falsos (los señalamientos). Me llama la atención que no preguntan: ‘¿por qué cerró las puertas la comisión del Poder Judicial?’, es lo más grave que ha pasado hasta ahora. Lo que es muy preocupante es que el Poder Judicial renunció a la Constitución; que en la Corte, que afortunadamente va a cambiar a partir del 1º de septiembre, no siguieron la Constitución.”

Cuando se le insistió en cuál era la razón para no invitar a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la jefa del Ejecutivo subrayó:

La Corte no está invitada para mañana (hoy). Van a estar el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo , señaló la mandataria en la mañanera de ayer ante pregunta sobre si la ministra presidenta, Norma Piña, estaba convocada al acto de hoy en Querétaro.

Debido a que el Poder Judicial no ha respetado a los otros poderes ni a la Carta Magna, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo decidió no invitar a una representación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al acto por el 108 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917.

Recordó que el máximo tribunal determinó que el comité del Poder Judicial para seleccionar a quienes irán a la boleta en la elección del primero de junio próximo no siguiera sus trabajos.

“Tomaron la decisión de que no iban a cumplir con lo que dice la Constitución, alegando un amparo, cuando ellos saben que esos amparos no pueden ser elementos para parar la elección judicial, porque la propia Constitución ya dice que las reformas… que el amparo no va a atender reformas constitucionales; y además ellos mismos resuelven los amparos. Eso es lo más problemático que ha habido en todo este proceso.”

Agregó: Yo no participé de ninguna manera en el proceso. Muchos de los que salieron (en la selección de candidatos que hizo la comisión del Ejecutivo) que vi apenas ayer (lunes) en la noche, pude ver los que salieron publicados, no los conozco. No sé quiénes son. ¿Por qué? Porque hizo su trabajo la comisión .

Dijo que ayer revisaría los perfiles de los candidatos seleccionados en la tómbola para determinar si pueden o no participar.

“La Presidenta no estuvo ahí metida con la comisión, ‘palomea éste, tacha a éste’, sino que fue un trabajo que hizo la propia comisión y que decidió seleccionar a estas personas”, por tómbola; igual el Legislativo.”