Alonso Urrutia y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Miércoles 5 de febrero de 2025, p. 5

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que desde este lunes comenzó el despliegue de 10 mil elementos de la Guardia Nacional en la frontera norte, tal como se acordó con el gobierno de Estados Unidos en el paquete de medidas para suspender la imposición de 25 por ciento de aranceles a las exportaciones mexicanas. La Secretaría de la Defensa Nacional elaboró el plan de distribución y relocalización del personal de la corporación, sin desproteger otras zonas del país.

Habló del acuerdo con Estados Unidos para contener el tráfico ilegal de armas a México: se comprometieron a que en el grupo de trabajo de seguridad van a investigar la entrada de armas de alto poder de Estados Unidos a México. ¿Cómo es posible que en México haya lanzagranadas que se han incautado a los grupos delictivos, cuando esas armas de alto poder sólo son de uso exclusivo del ejército en Estados Unidos? Tiene que haber investigación y colaboración para reducir el flujo de esos artefactos de fuego.

Grupos terroristas

Comentó que en la conversación que sostuvo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no se abordó su decisión de clasificar a las organizaciones del crimen organizado como grupos terroristas. Tras subrayar que hay consenso en la necesidad de combatirlas declaró que en su caso, si prospera esa idea, se puede discutir en la mesa de seguridad pactada, pero consideró que eso no ayuda en nada a enfrentarlas por diversas razones que no detalló.

A pregunta expresa del reconocimiento de Canadá a considerar estas organizaciones como grupos terroristas, ratificó que la decisión no ayuda en nada. Enseguida preguntó: “¿qué pasará con las firmas que arman a estos grupos? Definir a un grupo criminal, que todos queremos combatir, ahí no debe quedar la menor duda. ¿Qué pasa en Estados Unidos con las armadoras que dotan de artefactos de fuego a estos grupos? De manera ilegal, no quiere decir que sea el gobierno de Estados Unidos, ni mucho menos, ¿no?