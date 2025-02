C

ada día Trump agrega nuevos países a su lista de víctimas. Pretende someternos al pago de tarifas desorbitantes si quieren seguir vendiendo productos y servicios en el mercado estadunidense. Mezcla los negocios con la política. En el caso de la Unión Europea no desea tratar con sus representantes, sino con cada gobierno en lo individual. La guerra tarifaria fue uno de sus compromisos de campaña y está caminando en esa dirección. Lo sorpresa es la dimensión. A partir de ayer debió comenzar a aplicarse un arancel de 10 por ciento a las exportaciones de China y está en suspenso hasta el día 4 de marzo la ejecución del arancel de 25 por ciento sobre las mercancías de México y Canadá. Accedió a dar un plazo con algunas condiciones, una de ellas es que el gobierno mexicano despliegue a 10 mil efectivos a lo largo de su frontera norte para combatir el narcotráfico (en particular el fentanilo) y la migración ilegal.

Contra el mundo

Trump está disparando contra todo el mundo, pero comenzó con sus vecinos. ¿Qué esperar cuando termine la tregua? ¿Las tarifas quedarán como antes, de acuerdo al T-MEC… o cualquier otra cosa que se le ocurra? Todo es posible. Las circunstancias son diferentes: el primer ministro Trudeau será remplazado pronto; los canadienses dicen que ya tiene casi una década en el poder y es necesario sustituirlo. En cambio, Claudia Sheinbaum está apenas en las primeras semanas del sexenio, le tocará capotear al menos los siguientes cuatro años a Mr. Trump.

La defensa

No está actuando impunemente, y eso es alentador. China le respondió con tarifas de 10 por ciento. El presidente de Francia está buscando alianzas comerciales con otros países. Dinamarca sigue firme en no ceder un solo centímetro de Groenlandia. Se esperan respuestas firmes de los países del Brics. India y Brasil podrían ofrecer importante resistencia; al final de cuentas no son dependientes del mercado estadunidense.

Mejor unidos

Es alentador que la comunidad empresarial mexicana esté haciendo frente común con la presidenta Claudia Sheinbaum. Hubo un constante enfrentamiento en los años recientes; no es que hayan cambiado de ideología, simplemente no les conviene un pleito en estos momentos. En la reunión de ayer siguió sobresaliendo la actuación del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, y la chica maravilla Altagracia Gómez. Más allá del tema económico y político, el outfit que lució fue espectacular.