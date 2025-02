Jim Cason y David Brooks

Corresponsales

Periódico La Jornada

Miércoles 5 de febrero de 2025, p. 21

Washington y Nueva York. El show de Donald Trump inició su tercera semana en el poder con el mismo torbellino de acciones, incluida una cena de Estado con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y nuevas órdenes ejecutivas para aislar aún más a los palestinos y a Irán, sugerencias de que la única opción que queda en Gaza es expulsar a todos los palestinos, y una advertencia al azar del mandatario de que, en caso de que sea asesinado por el régimen en Teherán durante su presidencia, ha dejado órdenes militares para obliterar a ese país.

Entre más amenazas de continuar con purgas, despidos y clausuras de diversas partes del gobierno federal, la Casa Blanca también ha tenido que responder a declaraciones de Darren Beatie, seleccionado por Trump al cargo de subsecretario de Estado para diplomacia pública bajo el mando del secretario de Estado, Marco Rubio, el primer latino en ocupar ese puesto. En octubre de 2024, Beatie escribió en X: hombres blancos competentes tienen que estar a cargo si quieres que las cosas funcionen , afirmación que seguramente será abordada durante su proceso de ratificación en el Senado y que obviamente debe incomodar a su nuevo jefe; tal vez será una buena prueba de su talento en diplomacia pública .

En enormes segmentos de la masiva burocracia federal se llevan a cabo cambios, y casi todos se sienten amenazados. El primer cuate del presidente y hombre más rico del planeta, Elon Musk, designado para un nuevo puesto inventado encargado de reducir la burocracia federal, comenzará este fin de semana a desmantelar la Usaid. Pasamos el fin de semana alimentando a la Usaid con la trituradora de madera , publicó en X. En la Casa Blanca, Trump enfrenta nuevas preguntas sobre el poder de Musk para despedir a miles de empleados del gobierno, cerrar edificios gubernamentales y tomar el control de las computadoras que distribuyen los fondos gubernamentales.

Caos es la palabra más frecuentemente asociada con esta presidencia. Él florece en el caos, florece en la incertidumbre , comentó John Feeley, ex embajador en Panama, quien también fue subjefe de la embajada de Estados Unidos en México, al New York Times. No necesita tener una forma de medir. Cometes un error si piensas que él está ahí sentado con una hoja de cálculo. No lo está. Está sentado ahí revisando titulares (de prensa) .

Pero, la pregunta es ¿qué quiere Trump? Amenaza con aranceles a sus socios más cercanos, pero cuando México y Canadá aceptan tomar medidas modestas, Trump suspende los aranceles y declara victoria. Es una batalla de percepción más que de sustancia, si se examina lo que ocurrió en esta pugna tricontinental. Trump dice que obtuvo el compromiso de enviar 10 mil militares mexicanas a la frontera, y 10 mil elementos llamados personal de primera línea a la frontera sur de Canadá. ¿Alguien cree realmente que 10 mil soldados más detendrán el flujo de fentanilo hacia Estados Unidos?

Todo indica que el video, la fotografía, el anuncio dramático es la táctica. En televisión y fotografía la instrucción de directores y productores suele ser: muestra, no cuentes ; es decir, no digas que algo va a pasar, muestra lo que está pasando; la imagen es más importante que algún contenido explicativo. Todo lo que hizo Trump en sus primeros días de gobierno quedó grabado en videos y fotografías distribuidas por la Casa Blanca y sus aliados.

Redadas de migrantes, deportaciones en aviones militares, soldados llegando a la frontera, el cierre de puertas de agencias federales que quiere clausurar. La política como espectáculo. Por eso, en una de las primeras redadas de inmigrantes, la recién estrenada secretaria de Seguridad Interna, Noem Kristi, se vistió de camuflaje militar, con chaleco antibalas, junto con agentes de la agencia de control migratorio, ICE, y de la DEA en un operativo en el Bronx en Nueva York, pero asegurando que, para la foto, estaba maquillada. En Chicago, las autoridades invitaron a una personalidad de televisión, el llamado Dr. Phil, para participar en redadas ahí. El show era más importante que los operativos (sólo capturaron a dos inmigrantes en Nueva York y poco más en Chicago).