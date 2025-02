“A Claudia Sheinbaum le ha ido increíblemente bien en los primeros meses en la Presidencia, al menos en el indicador de qué tan satisfechos se sienten los mexicanos con su administración; de hecho, los últimos datos sugieren que pese a no tener el mismo carisma que el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, ha sido capaz de capturar la confianza de los mexicanos e inspirar seguridad en la promesa de continuidad.

Los mexicanos, puntualizó, dieron su confianza a la promesa de continuar con el proyecto de la Cuarta Transformación, y las acciones que ha emprendido la mandataria le dan la credibilidad que necesita.

Aranceles afectan a EU

El director de estudios económicos de Banamex, Sergio Kurczyn, detalló que los mercados ya habían previsto que el mandatario estadunidense terminaría por cancelar los aranceles de 25 por ciento contra México.