El documento no específica la fecha de inicio de las consultas; sin embargo, en una entrevista radiofónica, Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía (SE), adelantó que las pláticas en torno a la revisión podrían comenzar en unas semanas.

Que lo adelante (el proceso de revisión del T-MEC) no me afecta para nada, porque cierras el espectro de incertidumbre, porque entre más duren estas negociaciones más incertidumbre hay en los mercados y eso puede frenar las inversiones. Entonces, si se llega a un acuerdo antes, mucho mejor para México , indicó.

No obstante, aclaró que no es que se esté adelantando la revisión tripartita, sino los procesos, de modo que se llegue a mediados de 2026 –fecha marcada para la revisión oficial– con un escenario claro. Si no nos ponemos de acuerdo este año, será muy difícil pensar que la revisión será tersa .

Representantes del sector privado consideraron poco factible que se anticipe la revisión tripartita del T-MEC, porque el acuerdo fija plazos, pero si se adelanta daría certidumbre a América del Norte.

Coincidimos con el secretario de Economía en que si se diera antes crearía mayor certidumbre, no nada más en México, sino también en Estados Unidos y Canadá , señaló en conferencia Larry Rubin, dirigente de la American Society.