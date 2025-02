Nunca he sido un adulador, pero lo que vimos ayer (lunes) es una mujer de Estado y lo que logró (en la llamada con Trump) merece nuestro mayor reconocimiento, porque se veía muy difícil .

En su turno, el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, planteó que el escenario no era halagador, pues había 90 por ciento de probabilidades que se aplicaran los aranceles y sólo 10 por ciento de abrir una negociación.

Celebró que, aun con el anuncio de gravámenes que hizo Trump, el peso no rebasó 21.21 unidades por dólar, lo que muestra la fortaleza de la economía mexicana.

En los diálogos con la contraparte estadunidense se les hará ver por qué la economía de México es importante para la de Estados Unidos y se expondrán las posibilidades de futuro para ambas naciones.

Por ello, exhortó al sector empresarial a acompañar al gobierno mexicano a estas negociaciones: Lo de ayer nos abrió una ventana que yo pensaba que era muy difícil, casi imposible. Entonces, aprovechemos esa ventana al mil por ciento. Ya la abrió la Presidenta Sheinbaum; ahora nosotros vamos hasta el fondo .

Posteriormente, en entrevista antes de participar en la reunión plenaria de los senadores de Morena, Ebrard reconoció que no hay garantías de que Estados Unidos no insista en la imposición de aranceles. Sin embargo, acotó, con el acuerdo con Trump se ganó tiempo para negociar y lo vamos a aprovechar . Ese mes, detalló, se buscará un acuerdo y aterrizar la cooperación; entonces, ya no son necesarias las tarifas .

Insistió en que el acuerdo con el magnate es sumamente positivo. Lo logró la doctora Sheinbaum, y luego se pegó Canadá; en la sombrillita mexicana se pegaron los canadienses, que ya ven que nos querían sacar del tratado .

En tanto, en el acto con empresarios en Palacio Nacional, Altagracia Gómez recalcó: En comercio y en inversión, el Mundial no es en 2026; ya empezó. Sumémonos al equipo. No es tiempo de ver el partido desde la banca; tenemos que sudar la camiseta .

En entrevista, Slim Domit consideró que en la negociación entre Sheinbaum y Trump tuvo un muy buen resultado al frenar por un mes la imposición de aranceles.

Al salir, Claudio X. González Laporte auguró que en México habrá turbulencias debido a la segunda era de Trump al frente de la Casa Blanca. Pese a ello, “vamos a sacar adelante esto; nos va a costar trabajo pero vamos a salir adelante (…) la Presidenta está muy bien, con la cabeza fría. Es el camino”.

Cervantes ratificó el apoyo decidido de la iniciativa privada a la mandataria y resaltó que la convocatoria de ayer reunió a la mayor representación del sector que se ha dado en los últimos años.