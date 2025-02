Leonardo Páez

Miércoles 5 de febrero de 2025, p. a31

Nunca acabarán de lamentar los dueños del negocio taurino en México haber apostado en el primer cuarto del siglo XXI por un brillante rejoneador español y no por la reactivación de la torería nacional de a pie, el surgimiento y estímulo de nuevos valores y el fomento de una genuina rivalidad entre ellos, junto con la participación de ganaderías menos predecibles en su comportamiento en el ruedo. En vez de apostar por la fiesta de los toros en el presente y el futuro cercano, optaron por las utilidades rápidas. Si a ello se añade que los imaginativos empresarios no supieron poner límites ni términos de contratación al vistoso caballista, sobre todo en el sentido de estipular que en cada una de sus actuaciones se anunciara a toreros jóvenes con potencial, el perjuicio fue completo. La fiesta de toros de México carece de productos atractivos y a Pablo Hermoso ya no le cabe el dinero en los bolsillos –aún se sigue despidiendo–. Ahora continúa su hijo Guillermo.